Förmlich aus dem Ärmel geschüttel haben die Schüler der zehnten Klasse des Trossinger Musikgymnasiums sowie Studierende der Musikhochschule Vogelstimmen, Klänge von tibetanischen Mönchen oder Motive von Rock-Klassikern. Die Töne erzeugten sie mit Smartphones, gesteuert durch die Form der Bewegung.

„Shake it“, so der bezeichnende Titel des Workshops, in dem mit kollaborativen Klangimprovisationen experimentiert wurde, so die Pressemitteilung der Hochschule. Eingeladen hatte das Landeszentrum Musik-Design-Performance der Musikhochschule Trossingen, vertreten durch Dr. Philipp Ahner, Professor für Musikpädagogik und Musikdidaktik im Kontext digitaler Medien an der Musikhochschule Trossingen, und Dr. Norbert Schnell, Professor für Musikdesign beim Kooperationspartner, der Hochschule Furtwangen University. Möglich sind diese Klangexperimente durch das CoSiMa-Projekt, in dessen Rahmen neue Beziehungen zwischen Benutzern, Umgebungen und digitalen Medieninhalten über mobile Schnittstellen und Authoring-Tools erkundet werden. Willkommen in der Zukunft – oder besser in der „Zukunftswerkstatt Trossingen“, die mit dem Workshop eröffnet wurde.

Interdisziplinäre Kunstform

In der „Zukunftswerkstatt Trossingen“ erschließt die Musikhochschule mit ihrem Landeszentrum innovative, interdisziplinäre Kunstformen über die Verbindung von Digitalität mit klassischem Erbe. Zentral dabei ist die Frage, wie sich klassische und zeitgenössisch-elektroakustische Musik gegenseitig reflektieren, durchdringen, beeinflussen und befruchten können. Gesucht werden Kunstformen, die die Einzigartigkeit und Qualität beider Welten künstlerisch sinnvoll miteinander verbinden. Die vom Innovationsfonds Kunst des Landes Baden-Württemberg geförderte Zukunftswerkstatt bewegt sich mit Workshops, Konzerten und Performances im Spannungsfeld von analogem und virtuellem Raum bewegen. Geplant sind Projekte mit den Schwerpunkten Oper, mixed Realities oder Alte Musik meets Live-Elektronik.

Die im Musikgymnasium getesteten Webapplikationen hat Professor Dr. Norbert Schnell gemeinsam mit Mitarbeitern des IRCAM in Paris entwickelt. Erarbeitet wird dort eine Plattform für kollaborative Interaktion auf der Grundlage neuester Mobil- und Web-Technologien. Dadurch bedienten die Schüler und Studierenden in kürzester Zeit ihre Handys nicht wie sonst üblich durch Fingerberührungen auf dem Touchscreen, sondern steuerten deren Klangerzeugung durch die eigenen Bewegungen und setzten spielerisch an zu einer großen Klangimprovisation.