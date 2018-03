Seniorenrat will weitere Bänke aufstellen

Der Trossinger Ortsseniorenrat hat am Montagnachmittag seine MItgliederversammlung im Dr.-Karl-Hohner-Heim gehabt. Bei den Wahlen hat es kaum Veränderungen gegeben (wir haben berichtet). Für die kommenden Monate hat sich das Gremium viel vorgenommen.

Von einem Defizit wollte Rudi Kratt, der sowohl zweiter Vorsitzender als auch Kassierer ist, nicht sprechen. „Wir haben mehr ausgegeben als wir eingenommen haben, aber davon profitieren viele Leute.“

Denn der Ortsseniorenrat hat im vergangenen Jahr „ein günstiges Angebot für fünf Bänke“ erhalten und zugegriffen. „Eine Bank haben wir bereits am Gauger gemeinsam mit dem Arbeitskreis Familienfreundliches Trossingen aufgestellt“, sagte Rudi Kratt. Eine weitere steht am Flüchtlingsheim in der Daimlerstraße. „Beide werden viel genutzt“, so die Einschätzung Rudi Kratts. Eine weitere Bank wird hinter dem Solweg zwischen dem Betonwerk und dem Hof Benzing aufgestellt.

„Nach Ostern kommt noch eine Bank in Schura dazu. So wollen wir auf den beliebten Spazierrunden immer kürzere Abstände schaffen, damit Spaziergänger sich auch mal ausruhen können“, schildert Rudi Kratt die Idee.

Auch der Einkaufsbus, der vom Ortsseniorenrat auf den Weg gebracht worden ist, hat sich als beliebte Einrichtung erwiesen. „sechs bis neun Personen nutzen ihn“, sagte Vorsitzender Gerhard Appenzeller. Senioren, die kein Auto haben, können sich immer donnerstags vom Einkaufsbus zuhause abholen und in die Stadt fahren lassen. Nach dem Einkauf, den jeder Senior selbständig erledigt, fährt der Bus die Fahrgäste wieder nach Hause zurück.

Ein Drittel der Trossinger ist älter als 65 Jahre

Erwin Link, Vorsitzender des Trossinger Sozialwerks, war voll des Lobes für den Ortsseniorenrat. „Ihr erfüllt eine sehr wichtige Aufgabe. Wenn man bedenkt, dass ein Drittel der Trossinger 65 Jahre und älter sind, sieht man, welche Bedeutung die Seniorenarbeit hat.“

Mit Renate Hog, die bisher Schriftführerin war, verliert das Gremium eine engagierte Mitstreiterin. Doch die engagierte Rentnerin dazu: „Mein Lebensmittelpunkt liegt nun in Geisingen. Wenn man älter wird, ist es gar nicht mehr so einfach wie früher, hin und her zu fahren.“ Ihr Amt übernahm Walter Haas.

Zu Wort meldete sich auch Wolfang Steuer, der als Mitglied der Offenen Grünen Liste vom Gemeinderat in den Ortsseniorenrat entsandt worden ist. „Das Kommunale Kino Trossingen zeigt sehr gut Filme. An mich ist die Frage herangetragen worden, ob es Senioren gibt, die gerne ins Kino kommen würden, aber einen Fahrdienst brauchen.“ Aus den Reihen der Besucher meldete sich auf diese Frage niemand, Wolfgang Steuer bat aber darum, das Angebot weiterzutragen, um mögliche Interessenten zu erreichen.