Senioren treffen sich im Gemeindehaus

Die evangelische Kirche Trossingen hat am Donnerstagnachmittag zum Seniorennachmittag nach Schura eingeladen. Pfarrerin Gabriele Großbach sorgte für einen geistlichen Impuls, die A`nette(s) Zithergruppe sorgte für Musik.

Kopfzerbrechen? Sich von Sorgen verzehren lassen? Oder Jesu` Rat folgen und es machen wie die Vögel am Himmel, die keine Vorräte anlegen: Darüber sprach Pfarrerin Gabriele Großbach beim Seniorennachmitag in Schura. Der himmlische Vater sorge für die Tiere und die Pflanzen, dann doch noch viel mehr um den Menschen, so die Worte Jesu. „Doch wie soll das denn gehen?“, fragte Großbach in die Runde. „Einfach auf Gott vertrauen, ein sorgenfreies Leben führen, das muss wunderbar sein", sagte sie.

Doch gebe es einen Unterschied zwischen sich sorgen und sich kümmern: Um das einem Anvertraute müsse man sich sehr wohl kümmern, auch die Vögel seien den lieben langen Tag damit beschäftigt, das Nest zu bauen und die Brut zu versorgen. Darum sollten auch die Menschen sich um ihre Familie, ihre Gesundheit kümmern, so die Pfarrerin. Aber dabei nicht in Sorgen zu vergehen, so müsse man Jesus verstehen. Die Dankbarkeit nicht zu vergessen, und darauf zu vertrauen, dass Gott für die Menschen sorge, das wollten die Bibelworte sagen.

Mit einem Gebet und einem gemeinsamen Lied schloss die Andacht ab, dann erklang A`nette (s) Zithergruppe mit einem fröhlichen Lied über das „Bierabrot“, danach unterhielten sich die Gäste bei Kaffee und Kuchen. So klang der Nachmittag gemütlich aus.