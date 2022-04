Senioren räumen Bedenken rund ums Onlinebanking aus

Der Ortsseniorenrat hat vor Kurzem einen Vortrag rund um die Themen Bank- und Online-Geschäfte organisiert. Dieser fand passenderweise in der Kreissparkasse Trossingen statt, heißt es in einem Bericht des Ortsseniorenrats.

In regelmäßigen Abständen lädt der Ortsseniorenrat ältere Mitbürger zu aktuellen Informationen in die beiden Trossinger Bankinstitute ein. Und so trafen sich 30 Teilnehmer im obersten Stockwerk der Kreissparkasse, wo sie der stellvertretende Vorstand des Ortsseniorenrats, Walter Haas, begrüßte. Er teilte vorab mit, dass die Busfahrt nach Holzmaden mit Bürgermeisterin Susanne Irion ausgebucht sei.

Anschließend hatte Sparkassen-Regionalleiter Thomas Vogel, seit 2020 in dieser Funktion tätig, das Wort. Gemeinsam mit Ramona Öfele blickte er zuerst auf die 101 Jahre Geschichte der Sparkasse in Trossingen zurück. Desweiteren sprach er über das Verhalten von Bankkunden, insbesondere, dass der Bargeldverkehr an der Kasse ständig abnehme; es gäbe andere Wege, Geschäfte zu erledigen. An den Geldautomaten erfuhren die Auszahlungen im Jahr 2020 einen Einbruch, weil wegen der Pandemie in Geschäften vermehrt mit Karte bezahlt wurde. Überweisungen auf Papier gingen ebenfalls zurück, dafür nehme das Onlinebanking zu, heißt es in dem Bericht des Ortsseniorenrats. Kreditkarten-Transaktionen hätten massiv zugenommen und auch Girocard-Transaktionen gingen stetig nach oben. Trotz steigender Online-Quote bleibe jedem Kunden der persönliche Service in der Sparkasse erhalten, hieß es vonseiten des Sparkassen-Regionalleiters.

Bestätigt wurden von Thomas Vogel gewisse Berührungsängste zum Onlinebanking, weshalb er diese Bezahlform ausführlich darstellte. Schließlich ging der Referent noch auf externe Einflussfaktoren ein. Dies seien derzeit das Zinsumfeld, Auswirkungen auf Lieferketten, Klimawandel, steigende Energiepreise sowie Regulierungen im Zusammenhang mit Verbraucherschutz.