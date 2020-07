Senioren finden Brieffreunde

Bewohner des Dr.-Karl-Hohner-Heims in Trossingen profitieren derzeit von der Organisation „Stift und Papier“. Gegründet in Köln, hat die Organsiation schon über 13 000 Brieffreundschaften vermittelt. Die Folgen der sozialen Distanz sollen so abgemildert werden.

„Auch zahlreiche Bewohner des Altenzentrums Dr.-Karl-Hohner-Heim in Trossingen beteiligen sich gemeinsam mit den Betreuungskräften seit einigen Wochen an der Aktion“, so die Mitteilung des Heims. „Viele Briefe sind bei den Bewohnern bereits eingegangen, welche auch fleißig beantwortet werden. In den vergangenen Wochen sind dadurch schon viele kleine Brieffreundschaften entstanden, die beiden Seiten, Jung und Alt, große Freude bereitet“,so die Mitteilung weiter.

Wie das Heim mitteilt, hat zum beispiel eine Bewohnerin bereits zwei Brieffreundinnen und extra eine Mappe angelegt, in welcher sie die Briefe der beiden jungen Damen aus dem hohen Norden sammelt. Sie beantwortet gemeinsam mit einer Betreuungskraft jeden Brief, erzählt darin aus ihrem Leben, von ihren Kindern und Enkeln und legt auch mal ein kleines selbstgemaltes Bild oder etwas Gebasteltes mit in den Umschlag. „Groß ist dann immer die Freude, wenn eine Antwort ihrer neu gewonnenen Freundinnen im Briefkasten liegt“, so das Heim.