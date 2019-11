Senior übersieht Auto

Ein Ford-Fahrer hat am Montagmorgen in der Cluser Straße ein Auto übersehen. Die Wagen kollidierten. Der Ford-Fahrer befuhr die Cluser Straße laut Polizei in Fahrtrichtung Rathaus. Beim Rückwärtseinparken auf einen freien Parkplatz in der Hohnerstraße übersah der 73-Jährige einen in die Kreuzung einfahrenden Volkswagen. Die Fahrzeuge krachten zusammen. Der Gesamtschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Verletzt wurde niemand.