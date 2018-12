Die Martin-Luther-Kirche ist vollbesetzt gewesen, als am frühen Sonntagabend weihnachtliche Bläser- und Chormusik verschiedener Epochen und Stilrichtungen erklang. Der Posaunenchor, die Kantorei sowie der Kinder- und Jugendchor stimmten die Besucher auf Weihnachten ein.

Mehrstimmige Kanons

Kantorin Esther Holl freute sich in ihrer Begrüßung über viele Besucher, der Posaunenchor - an diesem Tag unter der Leitung von Markus Manger - begann mit „Machet die Tore weit“ und dem Siegesmarsch aus „Judas Maccabäus“ von G.F. Händel. Nach dem Gemeindelied “Tochter Zion“ trat der Kinder- und Jugendchor in Begleitung von Dina Trujillo-Merkel und Swetlana Schwarz (Geigen) auf mit drei Stücken, unter anderem mit „Maria durch ein Dornwald ging“. Die Kantorei brachte von Johannes Brahms „Es flog ein Täublein“, „Maria ward ein Bot’ gesandt“ und „Veni, veni Emanuel“ von Kodaly. Später trat sie zusammen mit dem Jugend- und Kinderchor sowie den Solisten Frauke Fischer-Lohrer, Birgit Krüger und Benjamin Rieker mit dem traditionellen französischen Weihnachtslied „Il est né le divin Enfant“.

Die Besucher konnten bei den jeweiligen Gemeindeliedern fleißig mitsingen, bei „Gloria in excelsis Deo“ waren sogar zwei- bis vierstimmige Kanons zu hören, was die Kantorin Esther Holl zu der Bemerkung veranlasste: „Ich habe selten eine so gut singende Konzertgemeinde gehabt“. Von der Kantorei und dem Jugendchor kam dann die Weihnachtshymne von Mendelssohn Bartholdy von der Empore und der Posaunenchor beschloss das stimmungsvolle Advents- und Weihnachtsprogramm mit der „Petersburger Schlittenfahrt“ und „Feliz Navidad“.