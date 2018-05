Selbst in Usbekistan gibt es Schwarzwälder Kirschtorte

„Ich habe noch nie ein so sauberes Land gesehen“: Das sagt Renate Hog über Usbekistan - und sie ist schon viel in der Welt herumgekommen. Welche Erfahrungen sie in der ehemaligen sowjetische Teilrepublik in Zentralasien gemacht hat, erzählt sie am Montag auf Einladung des Trossinger Ortsseniorenrats.

Bei den meisten Leuten fällt Usbekistan bei der Urlaubsplanung wohl eher nicht in die engere Wahl der Reiseziele. Renate Hog hingegen wollte die Seidenstraße sehen, die ehemalige Handelsroute, die den Mittelmeerraum auf dem Landweg über Zentralasien mit Ostasien verband. An dieser liegt Usbekistan, wo sich mehrere Unesco-Welterbestätten wie die Städte Samarkand, Buchara, Chiwa und der Sommerpalast von Amir Timur in Shahrisabz befinden, dazu zahlreiche Moscheen, Minarette und Paläste. „Moscheen habe ich auf meiner Rundreise wirklich sehr viele gesehen“, erzählt Renate Hog, „wir hatten einen Historiker bei uns, der viel über diese Stätten berichten konnte.“

Ins Auge stach ihr in Usbekistan aber vor allem etwas anderes: Die Sauberkeit des Landes. „Es liegt kein Papier, kein Kaugummi in der U-Bahn. Auch die ländlichen Gegenden sind sehr sauber“, erinnert sie sich. „Das hat uns alle überrascht.“ Dafür würde die Bevölkerung sorgen, vor allem die Frauen: „Am Nationalfeiertag haben wir überall Frauen und Mädchen mit Besen und Harken gesehen. Sie reißen sogar mit der Hand Unkraut aus den Wiesen.“

Eine weitere Überraschung erwartete sie in der Stadt Buchara: „Dort hat eine Deutsche aus Baden-Württemberg ein Café eröffnet - und es gab Schwarzwälder Kirschtorte, mitten in Usbekistan“, schmunzelt Renate Hog. Niedergelassen habe sich die Frau dort, weil der Tourismus im Land stetig zunehme. „Das Land forciert das, weil es Geld einbringt.“

Empfangen wie Könige

Auch die Usbeken habe sie als sehr freundlich und aufgeschlossen gegenüber den Touristen erlebt. „Kein Verkäufer ist böse, wenn man ihm nichts abkauft“, sagt Renate Hog, „und eines Abends sind wir in ein Lokal, weil wir dort Musik gehört hatten und neugierig wurden. Es war gerade eine Geburtstagsfeier im Gange, und anstatt uns wegzuschicken, haben uns die Einheimischen zum Mitfeiern und Tanzen eingeladen.“ Auf der Zugreise von Taschkent nach Samarkand wurde für ihre Reisegruppe gar der rote Teppich ausgerollt: „Es gab einen Empfang durch Einheimische in Uniform. Wir wurden wie Könige behandelt.“

Was Renate Hog sonst noch in Usbekistan erlebt und welche Städte und Sehenswürdigkeiten sie besucht hat, berichtet sie am Montagnachmittag.