Seit 30 Jahren um eine bessere Welt bemüht

Das Wetter ist superschön, die Leute entspannt und fröhlich, so gelingt ein Fest beinahe wie von selbst. So ist am Samstag auch das Fest zum 30-jährigen Bestehen des Biomarktes Brummer in Trossingen über die Bühne gegangen. Der Pfarrgarten der katholischen Kirche erwies sich als optimaler Platz für dieses Fest und sein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Als Vertreter der Stadt war Gustav Betzler anwesend, um Glückwünsche zu überbringen. In seiner Ansprache erinnerte er an die Veränderungen, die Trossingen in den drei vergangenen Jahrzehnten erlebt hat. „Der Schwabenpark hat vor 30 Jahren gerade seine Pforten geöffnet, der Schornstein am Kesselhaus rauchte noch und bei Efka-Druck waren hunderte Mitarbeiter beschäftigt“, sagte Gustav Betzler. Er erinnerte an die Anfänge von Gerhard Brummer als Inhaber eines Bioladens, der im Jahr 1989 in der Hans-Lenz-Straße auf 45 Quadratmetern sein erstes Geschäft eröffnete. Noch im selben Jahr sei Gerhard Brummer in der gleichen Straße, in größere Räumlichkeiten umgezogen und seit dem Jahr 2001 habe der Biomarkt seinen Sitz in der Ernst-Haller-Straße, fuhr Betzler fort.

„Ich hatte einmal viele Illusionen, doch ich musste feststellen, dass ich die Welt nicht besser machen kann“, sagte Gerhard Brummer in seiner Rückschau ein wenig ernüchtert. Doch es sei immer noch überzeugt, das Richtige zu tun, denn die Naturkost-Branche helfe vielen kleinen Erzeugern und Händlern weiter zu bestehen, so der Geschäftsinhaber.

Der Platz des Kirchgartens war gesäumt von Info- und Verpflegungsständen. Reiner Hils, Leiter des Trossinger Bauhofes, hielt einen Vortrag über Biodiversität in Trossingen, die Bodan GmbH informierte über Grüne Logistik. Informationen zu Thema Saatgut standen zur Verfügung und Kerstin Ginzel sprach über die Herstellung von Kräutersalz und -wein. Die AG Ökofreaks zeigte Beispiele für nachhaltiges Leben und Felicitas Friedrich stellte die neu gegründete Trossinger Ortsgruppe von Fridays for Future vor. Mitglieder der Gruppe „Anonymus for the Voiceless“ informierten über Veganismus.

Clownerie und Jonglage gab es zur Unterhaltung der kleinen Gäste und die Bogensportgruppe Durchhausen stellte sich Interessierten vor. Für die musikalische Unterhaltung in den Abend hinein konnte Gerhard Brummer die Musiker Annika Neipp, Arpi Ketterl, Frank Denzinger und Hans-Günther Kölz gewinnen. Mit Jazz und Pop leicht bis energievoll unterhalten, so lautete das erklärte Ziel der Musiker. „Mir machet heiße Musik, damit keiner friert“, erklärte Annika Neipp lachend und urschwäbisch.