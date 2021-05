Seelsorgeeinheit Trossingen hat erstmals hauptamtliche Kirchenpflegerin

Trossingen/Gunningen/Durchhausen (anut) - Michaela Arno ist seit diesem Monat die neue Kirchenpflegerin der Seelsorgeeinheit Trossingen. Der Posten wurde in eine hauptamtliche Kirchenpflegestelle umgewandelt.

Bei ihrer Begrüßung wünschte Pfarrer Schmollinger Arno eine gute Einarbeitungsphase und Begleitung durch das Verwaltungszentrum. Sie wohnt in Gunningen, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie hat bislang bei der Gesamtkirchenpflege in Tuttlingen-Nendingen gearbeitet. Gleichzeitig ist sie bereits die Kirchenpflegerin der Kirchengemeinde St. Georg in Gunningen. Zu ihren Aufgaben gehört die Abwicklung der laufenden Kassengeschäfte, Personalverwaltung, Vorbereitung und Überwachung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen an kirchlichen Gebäuden, Beratung der kirchlichen Gremien in finanz- und verwaltungstechnischen Angelegenheiten und die Zusammenarbeit mit dem Katholischen Verwaltungszentrum Tuttlingen. Die Kirchenpflegerin hat hauptsächlich beratende Funktion für den Kirchengemeinderat und den Verwaltungsausschuss der Theresiengemeinde.

„Aufgrund der vielfältigen Aufgaben und der zusätzlichen Erfordernisse in der heutigen Zeit wurde eine hauptamtliche Stelle neu eingerichtet,“ erläutert Schmollinger die Gründe für eine hauptamtliche Stelle. „Wir sehen viele Vorteile,“ so Schmollinger. „Es ist alles in einer Hand. Hinzu kommen nicht unerhebliche Kosteneinsparungen für die jeweiligen Kirchengemeinden. Als Pfarrer ist es einfacher, eine Ansprechpartnerin zu haben, die Wege werden dadurch kürzer und effektiver.“

Aktuell arbeitet Arno überwiegend im Homeoffice, dennoch gibt es wöchentliche Treffen im Pfarrbüro St. Theresia. Die telefonische Durchwahl der Kirchenpflege ist 07425-9528-16. Die neue Email-Adresse ist beantragt und wird lauten: Kirchenpflege-se-tro@drs.de. Für die direkte Erreichbarkeit wird es bald eine neue Mobilnummer geben.