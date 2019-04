Schweinepest auf dem Vormarsch

Die Bedrohung durch die Afrikanische Schweinepest, aber auch die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung beschäftigen die Jäger im Kreis. Dies wurde bei der Hauptversammlung der Kreisjägervereinigung Tuttlingen am Samstagabend im Trossinger Konzerthaus deutlich.

„Es ist nicht die Frage, ob sie kommt, sondern eher wann uns dieses Schicksal erreichen wird“, sagte Landrat Stefan Bär in seinem Grußwort in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest (ASP).

Das Land, so legte Kreisjägermeister Clemens Bendowski dar, hat auf die Bedrohung reagiert, indem es praktisch alle Regelungen bezüglich des Schwarzwilds aus dem Jagd- und Wildtiermanagement-Gesetz von 2015 wieder zurückgenommen hat. So ist zum Beispiel die Schonzeit für Schwarzwild aufgehoben worden (unabhängig davon gilt der Mutterschutz für Sauen mit abhängen Frischlingen weiter). Auch der Landkreis hat reagiert, unter anderem indem er die Gebühr für die Trichinenuntersuchung erlassen hat.

Dr. Karl Schwab, Leiter des Amts für Veterinärwesen und Verbrauchschutz im Landratsamt Tuttlingen, stellte den Jägern die aktuelle Situation dar. Die Afrikanische Schweinepest ist eine Viruserkrankung und sie ist für Menschen nicht gefährlich, befällt aber Wildschweine wie Hausschweine gleichermaßen. Derzeit gibt es keine wirksame Impfung.

Zunächst war die ASP in Osteuropa, im Baltikum und Polen, Rumänien (hier vor allem bei Hausschweinen) und Ungarn ausgebrochen. Ein Ausbruch unter Wildschweinen in Tschechiens konnte mittlerweile beendet werden, da die Seuche schnell erkannt und schnell reagiert wurde.

In Belgien dagegen breitet sich die Seuche weiter aus. Das Beispiel zeige auch, dass der Virus über längere Distanzen wahrscheinlich durch den Fernverkehr eingeschleppt werden kann. Da auch durch den Kreis Tuttlingen einige Autobahnen und Bundesstraßen mit transnationalem Fernverkehr verlaufen, hat der Kreis unter anderem mit einer verbesserten Abfallentsorgung an den Parkplätzen reagiert. Bei der Verhinderung und eventuell Bekämpfung der ASP gelte, so Dr. Schwab: „Ohne die Jägerschaft wird bei der Bekämpfung nichts gehen.“

Derzeit hat die Kreisjägervereinigung 506 Mitglieder, informierte Clemens Bendowski. Doch drohe eine „Überalterung“, da nur etwa 7,82 Prozent der Mitglieder unter 20 sind, aber fast 63 Prozent über 50. Man müsse sich Gedanken machen, so Bendowksi: „Was macht uns so unattraktiv für junge Jäger, die frisch ihren Jagdschein gemacht haben, aber nicht Mitglied bei uns sind?“

Außerdem appellierte der KJM an alle Mitglieder, die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung zu unterzeichnen, da der Verband sonst keine Leistungen für seine Mitglieder erbringen und keine Mitgliedsbeiträge einziehen könne.

Musikalisch umrahmt wurde die Hauptversammlung mit Jagdsignalen von der Bläsergruppe der KJV unter der Leitung von Georg Schelling. Schelling ehrte auch einige langjähriger Bläser: Für 50 Jahre Alois Groß, für 40 Jahre Alwin Meiereder, für 20 Jahre Georg Schelling und für zehn Jahre Franz Jakoubek.

Derzeit gibt es nur noch die Bläsergruppen Eintracht Donau, Berg und Tal und Tuttlingen, während sich die Gruppen Hattingen-Donautal und Spaichingen-Heuberg aufgelöst haben. Schelling appellierte an die Jäger, nicht nur zum Gewehr, sondern auch mal zum Horn zu greifen.

Der kommissarische Schießobmann Ernst-Dieter Wagner informierte über die Ergebnisse des Hegering-Vergleichsschießens in Engen (1. Platz: Hegering Donautal, 2. Tuttlingen, 3. Immendingen). Manfred Gruler übergab die Urkunden an die acht Hundehalter, die mit ihren Hunden die Brauchbarkeitsprüfung bestanden haben. Schatzmeisterin Karin Fellmann konnte über einen kleinen Kassenüberschuss berichten.

In der Vorstandschaft hat sich eine Rochade ergeben: Nachdem Manfred Stellmacher im vergangenen Jahr auf eigenen Wunsch aus dem Amt als zweiter stellvertretender Kreisjägermeister ausgeschieden ist, wurde das Amt nun mit Hans-Peter Stehle wieder besetzt. Stehle war bisher Kassenprüfer, in dieses Amt ist nun Manfred Stellmacher gewählt worden.

In der Zeit, als die Vereinigung nur einen stellvertretenden Vorsitzenden hatte, sei man rechtlich „auf dünnem Eis“ gefahren, stellte Bendowski fest. Deshalb schlug er der Versammlung eine Satzungsänderung vor, die nach kurzer Diskussion bei zwei Gegenstimmen angenommen wurden: Künftig sind die beiden stellvertretenden Vorsitzenden nicht nur zusammen, sondern jeweils einzeln vertretungsberechtigt.

Für dieses Jahr stehen bereits zwei Termine fest: Das Hegering-Vergleichsschießen am 29. Juni in Engen und eine Hubertus-Messe in Gutmadingen am 3. November.