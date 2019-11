Schwedenfeuer züngeln im Nieselregen

Nein, Schnee konnte das Trossinger Schwedenfeuer in diesem Jahr nicht bieten. Wohl aber jede Menge Angebote zum Einkaufen, Essen und Entdecken. Wie in diesem Jahr war jedoch der Verkehr auf der Hauptstraße ein Wermutstropfen.

Das Schwedenfeuer zieht Besucher zuverlässig an. Auch wenn an diesem Freitag das Wetter den ein oder anderen von einem Spaziergang zwischen den beiden Kreisverkehren abhielt. Regenmäntel mussten sich nicht nur die Gäste anziehen, auch die Holzscheite der Schwedenfeuer versteckten sich tagsüber noch unter schützenden Plastikhauben.

Bereits gegen Nachmittag hatten die Kinder auf dem Rudolf-Maschke-Platz ihren Spaß. Trotz des Regens waren sie zahlreich zur Kinder-Tombola erschienen, bei der 30 Spielsachen und Spiele an Kinder bis 12 Jahre verlost wurden. Ursula Kratt von der Werbegemeinschaft Trossingenactiv schätzte, dass der Andrang ähnlich oder etwas größer war als im vergangenen Jahr; rund 100 Lose waren ausgegeben worden. Und wenn die Kinder mit leuchtenden Augen ihre Preise entgegennahmen, vergaßen sie das nasse Wetter für einen Moment.

Als am Abend dann die Trossinger Feuerwehr die Schwedenfeuer entzündete, wurde es weihnachtlich in der Stadt. Auch im Schwabenpark konnten die Besucher gemeinsam den Abend genießen. Ohne den Lärm der vorbeifahrenden Autos wäre die Stimmung freilich noch atmosphärischer gewesen. Trotz des Nieselregens blieben Besucher aber immer wieder stehen, um ein Schwätzchen zu halten - mit Vorliebe nahe der brennenden Schwedenfeuer oder an den zahlreichen Ständen. Die Vereine und Einzelhändler hatten sich viel einfallen lassen, um ein buntes Programm zu bieten, dazu hatten die Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet.

Vorm Auberlehaus brannte ein noch größeres Feuer, über dem das Team Rindfleisch im großen Kessel kochte. Trossingens größtes Räuchermännchen hatte Museumschef Volker Neipp allerdings lieber drinnen im Trockenen gelassen.

Dafür war das Zelt des Nudelhauses, das sich an seinem neuen Standort präsentierte, gut gefüllt. Nicht geöffnet war das Gebäude, wo noch viel Arbeit vor den ehrenamtlichen Mitarbeitern liegt. Uu ihrer Unterstützung spielte ein Jazz-Pop-Duo um Thomas Förster - der ganz offizielle Auftakt für die Aktion „78647 Freunde“ (wir haben berichtet).