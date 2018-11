Schwedenfeuer trotzen dem Regen

Der lange Einkaufsabend, den die Stadt Trossingen und die Werbegemeinschaft Trossingenactiv immer zu Beginn der Adventszeit veranstalten, zieht seine Atmosphäre hauptsächlich aus den mehr als 150 Schwedenfeuern, die überall in der Stadt und im Schwabenpark verteilt sind. Doch dieses Jahr machte der Regen der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung.

„Das ist echt bitter“, sagte ein Standbetreiber, während er mit Plastikplanen versuchte, seine Punschtöpfe vor dem Regen zu schützen. Während sich im vergangenen Jahr die Besuchermassen über die Gehwege der Hauptstraße schoben, war die Laufkundschaft am Freitag zunächst spärlicher vertreten. Im Verlauf des Abends fanden sich dann aber doch mehr Besucher ein.

Nicht nur die Standbetreiber, auch die ehrenamtlichen Helfer hatten am späten Nachmittag noch auf besseres Wetter gehofft. Denn die Feuerwehr hatte zwei Löschfahrzeuge abgestellt, um die Schwedenfeuer abzusichern, das Blechbläser-Ensemble der Musikschule hatte auf dem Maschke-Platz für Musik gesorgt, dort gab es für Kinder auch eine Spielzeug-Verlosung. Über Zuckerwatte freuten sich die Kinder auch in diesem Jahr bei der „Trossinger Zeitung“. Neu dabei war unter anderem der Förderverein der Friedensschule, der einen Bücherflohmarkt anbot. „Bisher hat es beim Schwedenfeuer noch nie geregnet“, sagte Martina Möbius, Vorsitzende der Vereins, und blickte besorgt auf den Regen. Denn der Verein bot gebrauchte Bücher an, hatte Regale und sogar Sessel aufgebaut.

Ebenfalls zum ersten Mal dabei war das Nudelhaus, dessen Vertreter ob der zahlreichen Besucher und des regen Interesses an der alten Güterhalle am Bahnhof ganz begeistert waren. Vorsitzende Ingrid Dapp präsentierte die künftige neue Produktionsstätte des Nudelhauses und strahlte: „Ich habe mich total in das Gebäude verliebt.“ Ein offenes Thema sei die Frage, ob auch der Laden aus der Hauptstraße ins alte Bahnhofsgebäude umziehen wird.

Derweil gab es im Schwabenpark eine andere Art von Feuerschau: Beim Baumarkt Efinger konnten Besucher ein Feuerwehr bewundern.