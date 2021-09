Schwangere angefahren: Frau schleudert über die Motorhaube

Ein Auto hat am Mittwochabend auf der Ernst-Hohner-Straße eine Schwangere angefahren und dabei schwer verletzt. Gegen 20 Uhr übersah ein 22-Jähriger mit einem VW Golf eine dunkelgekleidete 24-jährige Fußgängerin, welche die Straße überquerte. Trotz Ausweichversuchs konnte er einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Er erfasste die Frau mit der linken Fahrzeugfront und schleuderte sie über die Motorhaube auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Dem ungeborenen Kind geht es gut. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.