Schuras Störche nähren sich redlich

Obwohl es da zunächst Zweifel gab, fühlen sich die Störche in ihrem neu eingerichteten Horst auf dem Schuraer Kirchturm weiterhin wohl. „Sie sind glücklich und ernähren sich redlich“, so fasst es der Schuraer Pfarrer Gerolf Krückels zusammen und so hat es auch Naturfotograf Edgar Biehle mit seiner Kamera dokumentiert: In den Wiesen der Umgebung finden die Vögel reichlich dicke Würmer und anderes Futter. „Es hat sich nur im Nachhinein herausgestellt, dass es nicht besonders klug war, den Horst an der Westseite des Kirchturms anzubringen“, so Pfarrer Krückels, „an der Ostseite wäre es besser untergebracht gewesen“. Denn jetzt fallen die Hinterlassenschaften die Tiere direkt vor die Eingangstür der Kirche, so dass eine darüber gespannte Plane die Gottesdienstbesucher vor ungewolltem „Segen“ von oben schützt. Dennoch, so Gerolf Krückels, „sind wir wirklich froh, dass der Horst bewohnt und von den Störchen so gut angenommen wird.“ (fawa)