Schuras neuer Seelsorger und seine Familie sind da

Der neue evangelische Seelsorger Jonas Keller und seine Familie sind in Schura angekommen: Seit Montag richten sie sich im Pfarrhaus ein. Die Umstellung vom weltstädtischen London aufs beschauliche Schura fällt ihnen dabei nicht so schwer, wie man glauben mag: In England wohnte die vierköpfige Familie ein Stück außerhalb der Metropole im Grünen. Im neuen Heim müssen noch einige Dinge wie die neue Küche eingebaut werden. Doch trotz des Umzugsstresses fühlen sich die Kellers jetzt schon richtig wohl in Schura.