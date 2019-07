Schuraer freut sich über Porsche

Ein Jubelschrei bei Kohlers in Schura: Frank Kohler hat beim VR-Gewinnsparen der Volksbank Raiffeisenbank in Baden-Württemberg einen Porsche 718 Boxter gewonnen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Eva-Maria Kohler und Vorstandsvorsitzendem Michael Weisser von der Volksbank Trossingen nahm er laut Pressemitteilung das Fahrzeug im Porschezentrum in Stuttgart in Empfang.

Seit fünf Jahren ist Frank Kohler beim VR-Gewinnsparen dabei und hat mit der Auslosung im Juni das große Los gezogen. Das Glück kam ganz unverhofft, bei der Juni-Sonderverlosung des Gewinnsparvereins.

„Sie tun mit dem VR-Gewinnsparen sich selbst etwas Gutes, und Sie helfen gleichzeitig einer guten Sache hier vor unserer Tür weiter“, sagte Michael Weisser zur Übergabe des Hauptpreises. Er wies darauf hin, dass die Volksbank Trossingen in diesem Jahr mit den Spendengeldern aus dem VR-Gewinnsparen zahlreiche Projekte und Vereine fördert. „Sie unterstützen also mit dem VR-Gewinnsparen das gesellschaftliche und soziale Netz in unserer Region und halten es lebendig“, sagte er zu Frank Kohler.

So funktioniert das VR-Gewinnsparen: Ein Los kostet zehn Euro pro Monat, davon gehen 7,50 Euro aufs Sparkonto und 2,50 Euro sind der Spieleinsatz. Von diesen 2,50 Euro werden rund 63 Cent an gemeinnützige Einrichtungen, Kindergärten, Schulen oder Sport- und Musikvereine gespendet. Am VR-Gewinnsparen nehmen laut Mitteilung 127 Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg teil. Monat für Monat werden in ganz Baden-Württemberg als Hauptgewinne neun Autos und Geldpreise von bis zu 25 000 Euro verlost. Aus dieser Lotterie entsteht ein Spendenaufkommen, das in Baden-Württemberg im letzten Jahr über 8,5 Millionen Euro betragen hat; auf die Volksbank Trossingen entfielen davon 19 860 Euro.