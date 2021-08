Schuraer empfangen ihren neuen Pfarrer musikalisch

Bei herrlichem Sommerwetter hat sich die Ev. Kirchengemeinde zum offiziellen Empfang von Pfarrer Jonas Keller getroffen. Mit seiner Frau Katharina und den Kindern Anna und Elias bewohnt der neue Pfarrer seit letzten Montag das Pfarrhaus in Schura. In einer kurzen Ansprache freute sich Pfarrer Thorsten Kramer, dass die Vakanz in Schura nun zu Ende sei. Er überbrachte Grüße seiner Kollegin Gabriele Großbach, die im Urlaub ist. Mit einem Nudelgeschenk und einem Eis-Gutschein für die Kinder soll der Start in Schura noch besser gelingen. Jonas Keller dankte für den Empfang. Trotz Umzugsstress haben die Kellers schon das eine oder andere in Schura und Trossingen entdeckt. Zu lockeren Gesprächen gab es Getränke und Melonenstückchen. Ab September wird Pfarrer Keller in Schura und Trossingen tätig sein. Musikalisch umrahmt wurde der Empfang durch den Posaunenchor Schura.