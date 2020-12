Schura verabschiedet langjährigen Friedhofsbetreuer

Der langjährige Betreuer des Friedhofes in Schura, Hans Meßner, ist am Donnerstag von Ortsvorsteher Wolfgang Schoch im Namen des Ortschaftsrates in den Ruhestand verabschiedet worden. Für seine treuen Dienste überreichte Schoch dem scheidenden Friedhofsbetreuer ein Weinpräsent. Hans Meßner übernahm vor zehn Jahren die Verantwortung für den Friedhof in Schura und zugleich in Trossingen. Während dieser Zeit hat sich in der Bestattungsform viel verändert. Zu Beginn seiner langjährigen Tätigkeit gab es neben der klassischen Erdbestattung nur die Urnenbestattung im Grab, in der Urnenwand oder im anonymen Grabfeld. Später kamen weitere Formen hinzu, insbesondere die Bestattung im Baum Grab mit biologisch abbaubarer Urnen, sowie Rasengräber und Halbrasengräber. Vor allem die Tendenz zu Baumgräbern habe in den letzten Jahren deutlich zugenommen, so dass die Ortschaftsverwaltung demnächst weitere Planungen anstellen müsse, betonte Schoch. „Hans Meßner hat während seiner Dienstzeit den Friedhof als die letzte Ruhestätte zu einem würdigen Aussehen verholfen“, so Schoch. „In dem zwischenmenschlich schwierigen Arbeitsbereich hat er im Umgang mit den Hinterbliebenen, den Trauernden und den vielen Friedhofsbesuchern stets den richtigen Ton getroffen und mit seiner würdevollen Art bei den Begräbnissen in der Einwohnerschaft sich Vertrauen und Anerkennung verschafft, so der Ortsvorsteher in seiner Würdigung.“

Nicht unerwähnt lassen wollte Wolfgang Schoch noch einen historischen Bezug, denn die Verabschiedung von Hans Meßner fällt auf den Monat genau auf das 175-jährige Jubiläum, wenn man es so nennen darf, des Schuraer Friedhofes. Im Dezember 1845 fand die erste Beerdigung auf dem neu errichteten Friedhof statt, wenn dieser auch offiziell erst mit Beginn des Jahres 1846 als solcher bestimmt worden ist. Zuvor wurden die Verstorbenen auf dem Friedhof in Trossingen beigesetzt. So hieß es in der Amtsbeschreibung von damals: „Die Bevölkerung aus Schura gehört tot wie lebendig nach Trossingen“. Ab 1846 war dies dann nicht mehr so.