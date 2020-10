„Schura nicht im Regen stehen lassen“

Corona wirkt sich zunehmend auf die Fasnet 2021 aus. Nachdem die großen Narrenverbände entschieden haben, dass es in der bevorstehenden fünften Jahreszeit keine Großveranstaltungen geben wird, sieht so mancher Bad Waldseer die Fasnet schon als gestorben an.

Dem widerspricht Zunftmeister Roland Haag vehement, schließlich sei „die Waldseer Fasnet mehr als Umzüge, das ist Brauchtum und kann auch zuhause gefeiert werden“. Für den 55-Jährigen ist klar, dass die Fasnet trotz der Pandemie in kleineren Kreisen zelebriert gehört und dazu ...