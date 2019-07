Schulungsreihe soll Angehörigen von dementen Menschen helfen

„Diakonie ambulant“ Schwarzwald-Baar bietet zusammen mit dem Krankenpflegeförderverein in Trossingen eine Schulungsreihe für Angehörige von Menschen mit Demenz an. Nächster Termin ist am 27. Juli „Demenz verstehen (Verständnis der Reaktionen von Menschen mit Demenz im täglichen Miteinander)“, 18 bis 20 Uhr mit Wolfgang Perkuhn. Die Reihe geht bis Anfang September.

Nach wie vor werden zwei Drittel aller Menschen mit Demenz zu Hause durch ihre Familie versorgt. Die Alzheimer-Erkrankung und andere Formen der Demenz sind langsam fortschreitende Erkrankungen, die sich über viele Jahre hinziehen können. Angehörige stehen oft unter hohen psychischen und körperlichen Belastungen. Häufig würden Entlastungsangebote aus Scham oder aufgrund von Informationsmangel nicht in Anspruch genommen. so eine Pressemitteilung.

Die Veranstalter haben sich „zum Ziel gesetzt, mit den Kursen pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz zu unterstützen“. Erfahrungen und Studien zeigten, dass pflegende Angehörige von Demenzkranken ein hohes Informationsbedürfnis haben. Außerdem brächen im Verlauf der Krankheit häufig soziale Kontakt ab.

Mit der Schulungsreihe soll der Austausch zwischen Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, gefördert werden. Das Programm richtet sich an pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz (Ehepartner, Lebensgefährten, Kinder). Die Veranstaltung ist für die Teilnehmenden kostenlos.

Die Schulungsreihe findet jeweils um 18 Uhr in der Diakoniestation Trossingen statt, Wagnerstraße 5, Trossingen, Eingang Hangenstraße 24.

Anmeldung und weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen (ab 31. Juli jeden Mittwoch) mit Themen wie Pflegeversicherung und rechtliche Informationen: Diakoniestation Trossingen, Telefon 07425-339120 oder 07720-995190. Die Kursleitung obliegt Monika Fadhila, Fachlicher Vorstand Diakonie ambulant.