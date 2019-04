Schulsanitäter erhalten Rucksäcke mit Verbandszeug

Bei Unfällen auf dem Schulhof sind sie als erste zur Stelle: Die Schulsanitäter und Juniorhelfer der Löhr- und Rosenschule. DRK und die Krankenkasse Barmer haben den beiden Schulen am Dienstag je einen Schulsanitätsrucksack übergeben.

Juniorhelfer (bis Klasse 4) und Schulsanitäter (ab Klasse 5) sorgen bei Schul- und Sportfesten, Ausflügen und vor allem im ganz normalen Schulalltag für Sicherheit und helfen ihren Mitschülern bei kleineren Wunden. Bei ernsthaften Verletzungen werden die Lehrer hinzugezogen. An den beiden Schulen sind derzeit insgesamt 17 Kinder und Jugendliche als Schulsanitäter im Einsatz.

„Über den Schulsanitätsdienst kommen sie schon früh mit dem Thema Erste Hilfe in Kontakt, sie verlieren Ängste, übernehmen Verantwortung und behalten das hoffentlich ein Leben lang bei“, sagt Uwe Sicken, Regionalgeschäftsführer der Barmer. Seine Tochter sei ebenfalls Schulsanitäterin gewesen - und habe es nie vergessen, wenn sie einem Mitschüler helfen konnte. „Helfen ist ein tolles Geschenk“, meint Sicken.

In den Rucksäcken, die die Trossinger Schüler erhalten haben, befindet sich von Handschuhen über Verbandszeug bis zur Rettungsdecke alles Nötige, um erste Hilfe zu leisten. Und die ist auch notwendig: Wenn hunderte Jungen und Mädchen über den Schulhof toben, bleiben aufgeschürfte Knie, Schrammen und Blessuren nicht aus. „Kleinere Sachen passieren oft“, sagt Kathrin Gass, Konrektorin der Rosenschule. Löhrschul-Rektor Steffen Finsterle kann das bestätigen. Insgesamt, stellt Uwe Sicken fest, „passieren in Deutschland jährlich mehr als eine Million Schulunfälle.“

Abgelaufene Verbandskästen sind zum Üben nötig

Zehn Rosenschüler aus den Klassen 2 und 4 werden derzeit als Juniorhelfer an die Erste Hilfe herangeführt. Ausgebildet werden die Ganztagesschüler in einer AG, die seit diesem Schuljahr besteht. Im Vormittagsbereich arbeitet die Rosenschule bereits im zweiten Schuljahr mit der Johanniter-Unfall-Hilfe zusammen, die die kleinen Helfer betreut. Die Rosenschule war nach der Friedensschule die zweite Trossinger Grundschule, an der die Johanniter Jungen und Mädchen zu Ersthelfern ausbildeten.

An der Löhrschule bringt Melanie Springer sieben Schülern der Klassen 5 bis 7 in der Mittagsbetreuung das Thema Erste Hilfe näher. „Auf Schülerinitiative hin“, betont Steffen Finsterle. Die Jungen und Mädchen hatten selbst darum gebeten, als Schulsanitäter wirken zu dürfen. In der vergangenen Woche wurde das Projekt deshalb neu ins Leben gerufen - die Löhrschule war bereits vor mehreren Jahren die erste Trossinger Schule, an der Schulsanitäter im Dienst waren.

Melanie Springer absolvierte ein Tagesseminar beim DRK, um die Löhrschüler entsprechend ausbilden zu können. Zum Üben benötigt sie allerdings jede Menge Material. „Deshalb wäre es wunderbar, wenn Eltern ihren Kindern abgelaufene Verbandskästen mitgeben oder jemand, der einen hat, ihn bei mir abgibt“, sagt sie.

Im Kreis Tuttlingen bildet das DRK an 14 meist weiterführenden Schulen Schulsanitäter aus, erzählt Joachim Fischer, Kreisausbildungsleiter beim DRK-Kreisverband. Er betont, dass jeder eingeladen sei, sich zum Schulsanitäter ausbilden zu lassen. „Bei uns sind alle, nicht nur die Klassenbesten, willkommen“, sagt er. Sicken fügt hinzu: „Der Mensch besteht schließlich aus mehr als Zeugnisnoten.“