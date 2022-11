Schulmeisterschaft der Realschule Trossingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Leichtathletik Schulmeisterschaften an der Realschule Trossingen waren ein voller Erfolg. Die Teilnehmer gaben ihr Bestes. Besonders stolz ist die Realschule auf Etienne Ducleaux, der seine persönliche Bestleistung im Hochsprung um ganze acht Zentimeter verbessern konnte. Er sprang über eine Gesamthöhe von 174 Zentimeter, was nicht nur eine überragende persönliche Leistung ist, sondern dazu auch noch Schulrekord an der Realschule Trossingen. Der Tag war für alle Athleten ein Highlight. Die Realschule Trossingen freut sich über die zahlreiche Teilnahme und bedankt sich für die Organisation bei Herrn Dennis Kleiser.