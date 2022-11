„Schule:Global“ – Ein Siegel für interkulturelle Bildung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um interkulturelle Bildung und internationalen Austausch stärker im Schulalltag zu verankern, hat sich das Gymnasium Trossingen um das „Schule:Global“-Siegel beworben. Nun wurde das Siegel von Coach Nele Beck verliehen. Schulleiter Markus Eisele und Isabel Meier-Lang (Koordinatorin für außerunterrichtliche Veranstaltung) nahmen die Auszeichnung entgegen. Mit dem Siegel macht das GT nicht nur seine interkulturellen Aktivitäten sichtbar, sondern erhält auch individuelle Betreuung und Beratung durch einen „Schule:Global“-Coach. Ziel der Organisation Schule:Global ist es, Schüler auf eine globalisierte Welt vorzubereiten. Dabei unterstützt die Institution Schulen beim Aufbau ihrer interkulturellen Aktivitäten, seien es die Initiierung von Schüleraustauschen, internationale Begegnungen, interkulturelles Lernen an der Schule oder auch Fortbildungsangebote für Lehrkräfte.

Umrahmt wurde die Siegelübergabe durch Impulsvorträge der Schülerinnen und Schüler des Seminarkurses „Grenzen“: Da interkulturelle Zusammenarbeit sicherlich eine intakte Umwelt als Grundlage benötigt, schufen die Gymnasiasten mit dem Fokus auf kritische Grenzen in neun Erdsystemdimensionen ein Bewusstsein für den kritischen Zustand unseres Planeten als Lebensraum. Für das Gymnasium Trossingen stellt dieses Problembewusstsein und die daraus möglichen veränderten Handlungsmöglichkeiten die notwendige Basis dar, sich mit Schülern anderer Kulturen rund um den Globus zu vernetzen und unter anderem an diesen Herausforderungen lösungsorientiert zu arbeiten.

Im Anschluss an die Siegelverleihung gab es Workshops, in denen die Ziele für die kommenden Jahre entwickelt wurden. Neben der Schulleitung nahmen daran zwölf Kolleginnen und Kollegen teil, die interkulturelles Lernen an der Schule bereits aktiv unterstützen und gleichzeitig stärker ausbauen möchten. Dabei wurden sowohl Reiseziele für den Aufbau eines regelmäßigen Austausches in verschiedene Kulturkreise abgesteckt, als auch die stärkere Verankerung von interkulturellem Lernen im Schulalltag in den Blick genommen, beispielsweise durch Workshops an Modul- und Methodentagen.