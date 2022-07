Schülerfußballturnier der Volksbank Trossingen: 62 Schülermannschaften spielen um Gold

Das Schülerfußballturnier der Volksbank Trossingen in Zusammenarbeit mit der Spielvereinigung Trossingen hat vor Kurzem bei perfektem Fußballwetter nach zweijähriger Pause wieder stattgefunden. Zum 28. Mail wurde das Turnier der Volksbank Trossingen in Kooperation mit der Spielvereinigung Trossingen im Stadion ausgetragen. Wieder kämpften knapp 500 Spielerinnen und Spieler mit dem runden Leder.

Insgesamt 62 Mannschaften der drei Trossinger Grundschulen, der Löhr- und der Realschule sowie des Gymnasiums waren angemeldet. Davon waren 14 reine Mädchenmannschaften. Die Organisation seitens der Volksbank Trossingen lag in den Händen von Marita Zöphel, seitens der Spielvereinigung bei Andreas Kammerer. Die vielen Helfer um Silke Dreher hatten mit der Verpflegung der Spieler und Zuschauer alle Hände voll zu tun. In gewohnt perfekter Art und Weiser lag die Turnierleitung in den Händen von Gabi Hand, Marita Zöphel und Sebastian, Cora und Giuliana Liserra.

Jede Mannschaft bestand aus vier Feldspielern und einem Torwart. Besonders am Nachmittag war das Stadion sehr gut gefüllt. Ab 13 Uhr spielten die Mannschaften der Grundschulen. Die jungen Spieler wurden von vielen Eltern und Geschwistern, aber auch von Lehrerinnen und Lehrern begleitet und mit gemalten Plakaten und Bannern angefeuert.

Michael Weisser, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Trossingen, dankte der Spielvereinigung für die Ausrichtung des Turniers. Die Volksbank unterstütze die Spielvereinigung gerne bei der Jugendarbeit. Die Mannschaften eins bis drei erhielten Gold-, Silber- und Broze-Medaillen.