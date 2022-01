Schüler vermessen Trossinger Gymnasium

Wie sieht eigentlich unsere Schule von oben aus? Das haben sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a des Trossinger Gymnasiums gefragt und zeichneten das Gebäude aus der Vogelperspektive. Im Rahmen eines fächerübergreifenden Projekts erarbeitete sich die Klasse mit Mathelehrerin Magdalena Körber und Geographielehrerin Marianne Gurt-Alber Wissen zum Thema „Wir vermessen unsere Schule – Vogelperspektive, Maßstab und Himmelsrichtungen“.

Nach eigenen Versuchen, einen Grundriss zu erstellen, wurden ausgehend von einem Luftbild der Schule die einzelnen Gebäudeteile verortet, so eine Pressemitteilung. „Auf dem Luftbild sah alles so klein aus – aber wie groß ist die Schule eigentlich in Wirklichkeit?“ Mit Meterstab und Maßbändern zogen die Schülerinnen und Schüler los, um in Expertengruppen jeden Gebäudeabschnitt der Schule zu vermessen: den großen Pausenhof, den Kunst-/Biologie-Trakt, das Konzerthaus, den Serenadenhof, die Musikräume, die Klassenzimmer, den Verwaltungstrakt mit Sekretariat, Schulleitungsbüro und Lehrerzimmer.

Gebäudeteile zusammengefügt

Im Unterricht folgten die Festlegung eines geeigneten Maßstabs und die entsprechenden Umrechnungen der Vermessung durch die Schüler. Nun ging es an das Zusammenfügen der Gebäudeteile. Die Schüler lernten laut Mitteilung den Umgang und die Orientierung mit dem Kompass und konnten so die Gebäudeteile entsprechend einordnen. Mit Hilfe eines Stadtplans fügten sie weitere markante städtische Gebäude in ihre Schulskizzen ein. „So ließen sich Geometrie und Geographie ganz praktisch und hautnah vor dem eigenen Klassenzimmer anwenden – und nebenbei erfuhren die Schüler, wie es ist, einmal die Perspektive zu wechseln und die eigene Schule als großes Ganzes zu erleben.“