Schüler sind zurück auf den Bühnen der Musikschule Trossingen

Das Cellovorspiel der Klasse von Tim Ströble der Musik- und Tanzschule Trossingen startete am Freitagabend, 1. Juli, im Spiegelsaal. Mit dem gemeinsamen Stück „Les Bouffons“ von Thoinot Arbeau mit zehn Cellisten begann das Konzert.

An diesem Abend spielten Emma Müller, Ben Jetter, Ida Kempf, Noemi Rey, Aaron Schüle, David Friesen, Laura Kirsch, Philippe Duclaux, Matthias Listmann, Marvin Langer und Dorothea Maier. Es erklangen bekannte Melodien und Stücke von Tschaikowsky, Beethoven und Vivaldi, aber auch Filmmusik von Ludovino Einaudi. Der Abend wurde gemeinsam im Cello-Ensemble mit dem Jupiter Chorale von Gustav Holst abgeschlossen. Am Klavier begleitete Matthias Listmann die vielen Schülerinnen und Schüler von Tim Ströble.

Ebenfalls am Freitag, hatten die Schülerinnen und Schüler der Fachrichtung Jazz-/Pop-Gesang an der Musikschule Trossingen die Möglichkeit, ihr Können der Familie und Freunden im Konzertsaal der Musikschule zu präsentieren. Mit ihrer Lehrerin Amelie Schirmer standen die jungen Künstler ab 19 Uhr auf der Bühne der Musikschule und schmetterten einen Popsong nach dem anderen.

Der Abend bot ein buntes Programm mit deutschen und englischsprachigen Pop-Songs. Auch ein rumänisches Lied und Songs aus den Genres Rap, Disney und Musical fanden ihren Platz. Alle jungen Musiker, welche zwischen neun und 18 Jahre alt waren, präsentierten ihre Songs mit Mikrophon und wurden von Amelie Schirmer am Flügel begleitet. Für viele Kinder und Jugendlichen war es seit Monaten der erste Moment wieder einmal auf der Bühne zu stehen und deshalb waren alle sehr aufgeregt.

Am Sonntagnachmittag fand dann das größte Vorspiel des Wochenendes im Konzertsaal statt. Im Laufe des Nachmittags spielten 60 Schülerinnen und Schüler im Alter von sieben bis 20 Jahren aus der Klasse von Michael Lauenstein vor. Michael Lauenstein unterrichtet die Fächer Akkordeon, Klavier und Gitarre an der Musikschule und leitet das ständig wachsende Schulorchester. Er hatte das Vorspiel in drei Zeitfenster geteilt, um der großen Anzahl an Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden.