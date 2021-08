Schüler machen bei Song-Contest mit: Bis 23. August kann abgestimmt werden

Die Ausbeutung und Zerstörung der Erde beschäftigt die Trossinger Gymnasiasten - so sehr, dass das Thema Eingang in den Musikunterricht des Musikzugs Klasse 7 gefunden hat. Aus den Ideen der Schüler entstand unter Anleitung von Musiklehrer Stefan Merkl ein Song. Nun hat die Klasse beschlossen, diesen beim Song-Contest „Dein Song für eine Welt“ einzureichen.

Text, Melodie, Harmonie – alles haben die Schüler selbst geschrieben und vertont. Die inhaltlichen Ideen wurden in Videokonferenzen gebündelt, ein Schüler hat die Melodiebausteine mithilfe eines Sequenzer-Programms arrangiert, Begleitstimmen für die Instrumente der Schüler wurden komponiert und dann ging es ans Üben.

„Ich kann nicht atmen, alles so grau / der Himmel ist schwarz und nicht mehr blau. / Alles so heiß, ich bekomm keine Luft / und ich frag mich: Wo ist mein Duft?“ heißt es im Text, der in den Strophen die Zerstörung des Planeten betrachtet, um immer wieder im Refrain zu fragen und aufzufordern: „Wann, wann fangen wir endlich an / wann ist die Welt endlich dran? […] Hört auf zu reden, packt endlich mit an.“

Corona-konform hat Musiklehrer Stefan Merkl die Stimmen einzeln an der Schule aufgenommen und am Mischpult zusammengesetzt. Im Wechselunterricht nach den Pfingstferien wurden dann die Videos gedreht.

Nun hat die Klasse beschlossen, ihren Song beim Song-Contest „Dein Song für eine Welt“ einzureichen. Alle zwei Jahre wird dieser Wettbewerb zum inzwischen vierten Mal von Engagement Global gGmbH im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt. Der Song Contest ruft Jugendliche zwischen 10 und 25 Jahren dazu auf, Songs zu schreiben, die Themen globaler Entwicklung behandeln. Die Gewinner-Songs werden professionell im Studio produziert und erscheinen auf dem EINE WELT-Album.

Auch ein Publikumspreis wird vergeben. Bis zum 23. August kann für den Song abgestimmt werden. Zu hören und sehen ist er auf YouTube unter https://www.eineweltsong.de/voting/song/wann-fangen-wir-endlich-an