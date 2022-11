Schüler erkunden die Bodenerosion im Klimawandel

Dürresommer, Starkregen, Hochwasser – die unmittelbaren Folgen des Klimawandels sind längst in unserem Alltag angekommen. Wie aber können die Zusammenhänge besser begreifbar werden und wie kann man sich an die Folgen des Klimawandels nachhaltig anpassen? Diese Fragestellungen verfolgte das Umweltbildungsprojekt „KliN! – Dem Klimawandel nachhaltig begegnen lernen”. In dem von der Abteilung Geographie, Research Group for Earth Observation (rgeo) der Pädagogischen Hochschule Heidelberg durchgeführten landesweiten Projekt untersuchten Jugendliche Acker- und Waldflächen vor der eigenen Haustür und erkundeten mittels Laborversuchen und praktischer Modellarbeit den Einfluss des Klimawandels in ihrer eigenen Region.

Das Gymnasium Trossingen durfte als eine von neun Baden-Württembergischen Schulen an diesem Projekt teilnehmen. Der Auftrag von „KliN!“ war die Sensibilisierung von Schülerinnen und Schülern für die regionalen Folgen des Klimawandels und die Hinführung der Kinder und Jugendlichen zu einer Erarbeitung nachhaltiger Anpassungsmaßnahmen. Gefördert wurde das vierjährige Projekt vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, die Finanzierung erfolgte aus Mitteln der Glücksspirale.

Der Geographiekurs der Jahrgangsstufe 2 führte 2018 mit Kurslehrer Peter Armbruster als erste Gruppe am Gymnasium Trossingen dieses Projekt durch, verbunden mit einem Geländeaufenthalt und einer Exkursion in das Labor nach Heidelberg. Weitere Kurse der Geographielehrer Marianne Gurt-Alber und Simon Kienzle folgten. Anhand von exemplarischen Phänomenen aus der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und naturnahen Ökosystemen sollen Jugendliche bisherige und zukünftige Auswirkungen des Klimawandels in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld erkennen, analysieren und beurteilen lernen. Grundlage dieser thematischen Durchdringung war der praxisnahe Unterricht durch Gelände- und Laborarbeit, berichtet das Gymnasium Trossingen in einem Schreiben.

Ein Kerngedanke des Projekts war eine langfristige Implementierung der entwickelten Bildungskonzepte und eine Verstetigung der Projektinhalte an den teilnehmenden Kooperationsschulen. Hierzu fanden bereits während der Projektlaufzeit Lehrerfortbildungen durch die Mitarbeiter der PH Heidelberg statt, um die Lehrkräfte vor Ort fachlich auf die selbstständige Durchführung vorzubereiten. Nun konnten die Schulen zum Projektabschluss durch die kostenlose Bereitstellung von Materialkoffern auch materiell unterstützt werden. Zur Übergabe dieses umweltpädagogischen Methodenkoffers an das Gymnasium Trossingen trafen sich vor Kurzem die Projektmitarbeiter Simone Fischer und Kai Guckes mit den Geographie-Lehrkräften Simon Kienzle und Peter Armbruster. Der überreichte Koffer enthält alle notwendigen Materialien, die die Schule benötigt, um die entwickelten Lehrinhalte zum Thema „Bodenerosion im Klimawandel“ eigenständig durchführen zu können und trägt somit nachhaltig zur Förderung einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung bei, schreibt das Gymnasium in seiner Mitteilung abschließend.