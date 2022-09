Schrottsammlung der TG Schura

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Jahr 2013 ließen ehemalige Aktive der Handballabteilung die früher traditionelle Sammelaktion wiederaufleben. Alle zwei Jahre wurde dann in Schura und Umgebung Metallenes aller Art gesammelt, viele Kilometer mit Oldie-Traktoren zurückgelegt und manchmal schmerzhafter Muskelkater heimgetragen.

Dieses Jahr waren die Erwartungen der Organisatoren nicht allzu hoch, da zum Leidwesen der TGS ein Profi-Sammler in den Tagen davor das Feld abgegrast hatte und viele Haushalte inzwischen einfach leergeräumt sind. Doch trotz Regen und herbstlichen Temperaturen konnten die fleißigen TGler dieses Jahr doch drei Container füllen. Kleinvieh macht auch Mist und so gab es zwar nicht die Masse vom Vorjahr, die Schrottsammlung brachte ein wahrscheinlich nicht zu toppendes Rekordergebnis, doch ein Zuschuss für die Vereinskasse gibt es allemal. Zum Glück gab es keine nennenswerten Blessuren bei den Beteiligten und so bleibt nur noch ein herzliches Dankeschön an alle Helfer, die sich viele Stunden abgemüht haben!