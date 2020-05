Schreck für Fahrschüler und Lehrer

Bei einem Unfall ist am Dienstagmittag ein Fahrerlehrer in Trossingen verletzt worden. Die Fahrschülerin, mit der er unterwegs war, war jedoch nicht Schuld daran.

Gegen 12.45 Uhr erreignete sich der Unfall auf der Moltkestraße in Richtung Marktplatz. Eine 18-jährige Fahrschülerin war in Fahrtrichtung Aldingen unterwegs und hielt in der Trossinger Stadtmitte an einer roten Fußgängerampel an. Als die Ampel auf Grün sprang, wollte sie anfahren, würgten den Motor aber kurz ab, so die Mitteilung der Polizei Trossingen. Eine hinter ihr fahrenede 42-jährige Fiat-Fahrerin erkannte das Problem zu spät und fuhr auf das Fahrschulauto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrlehrer leicht verletzt, so die Mitteilung der Polizei weiter.

An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, so die Schätzung der Polizei Trossingen.