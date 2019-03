Schneelaufverein in Cluses

Von Schwäbische Zeitung

Wegen Bauarbeiten im Rahmen des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm muss die A8 in Fahrtrichtung München an zwei Wochenenden – eins Ende März, das andere Anfang April – komplett gesperrt werden. Das teilte die Deutsche Bahn jetzt mit. Demnach müsse für den Bau der Filstalbrücke am Albaufstieg ein Schutzgerüst über der A8 aufgebaut werden.

Für die Vorbereitungen zum Aufbau des Schutzgerüsts wird von Freitag, 15. März, 22 Uhr, bis Montag, 18. März, 6 Uhr, der linke Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung München zwischen den ...