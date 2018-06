Schminken für die „Hochzeit des Figaro“

Anfang dieser Woche hat es in der Musikhochschule Trossingen einen Schmink-Workshop gegeben für die Studentinnen und Studenten, die bei der Oper „Le Nozze di Figaro“ mitwirken. Die Stuttgarter Maskenbildnerin Nadja Werthmann gab an drei Tagen Tipps und Tricks zum Selberschminken. Für das bühnengerechnte Make-Up benötigen die Studentinnen rund 20 Minuten Zeit, die Männer sind in der Hälfte der Zeit fertig. „Das Bühnen-Makeup hat eine stärkere Deckkraft und die Farben sind viel intensiver“, erklärt Nadja Werthmann, die seit 18Jahren als Maskenbildnerin, unter anderem für die Oper in Stuttgart, arbeitet. Insgesamt wurden von ihr 50 Studenten, inklusive Chor, in das Selberschminken eingewiesen. Zu sehen sind sie vom 15. Juli bis 25. Juli, unter anderem im Nationaltheater Mannheim, mit einer Produktion von Mozarts „Le Nozze Di Figaro“. Die Generalprobe am Dienstag, 15. Juli, um 19.30 Uhr in den Hallen der Trossinger e&c testlab GmbH (Industriestraße 8) ist öffentlich. Dort findet am Donnerstag, 17. Juli, ebenfalls um 19.30 Uhr auch die Premiere statt. (le)