Schlusslicht Renquishausen tritt bei Spitzenreiter Trossingen an

Ein Duell der Gegensätze findet am Samstag in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald statt: Die SpVgg Trossingen, ohne Punktverlust Tabellenführer, empfängt den aufgestiegenen SV Renquishausen, der seit vergangener Woche Schlusslicht ist. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr.

Viel klarer könnte die Ausgangslage nicht sein. „Wir müssen vermeiden, dass das in den Köpfen der Spieler ist“, sagt Rosario Vetere, Trainer der Spielvereinigung. Für die Harmonikastädter, die von 13 Trainern als Meisterschaftsfavorit angegeben wurden, hätte der Saisonstart nicht besser verlaufen können. Neben zehn Siegen aus zehn Spielen weist man ein Torverhältnis von 38:9 auf. Verfolger SV Villingendorf hat ein Spiel weniger ausgetragen und vor diesem Spieltag sechs Zähler Rückstand.

Am anderen Ende der Tabelle steht der SV Renquishausen, der nach dem 2:5 im Derby gegen den SV Gosheim weiterhin nur vier Punkte auf dem Konto hat. Wellendingen und Bubsheim sind punktgleich, der FV 08 Rottweil hat fünf Punkte. Der Abstand zu den weiteren Mittelfeldplätzen wird größer. „Sie werden defensiv gut stehen mit einer kompakten Abwehr. Mit ihrem Spielertrainer und Marco Aicher haben sie auch vorne Qualität“, so Vetere.

„Wir werden es ähnlich angehen wie gegen Gosheim, abwarten und Zugriff auf das Spiel bekommen“, sagt SVR-Spielertrainer Marius Butz vor der Partie. „Wir versuchen, so lange wie möglich mitzuhalten.“ Im besten Fall will man etwas Zählbares mitnehmen. Trossingen erwartet er sowohl spielerisch als auch kämpferisch stark: „Ohne Punktverlust, nur neun Gegentore und vorne sehr stark. Sie haben Qualität und bringen sie auf den Platz.“ Auch Vetere, der sich von seiner Mannschaft in Zukunft noch mehr Konstanz erhofft, sagt: „Unsere Stärke ist das Spiel nach vorne.“ Mit den vergangenen beiden Spielen gegen die FSV Schwenningen (3:0) und in Lauterbach gegen die Kickers (6:0) zeigt sich der Coach zufrieden.

Anfang September stand man sich im Bezirkspokal gegenüber – beim SVR setzte sich der Favorit knapp mit 3:2 durch. „Das kann man nicht vergleichen, es wird ein ganz anderes Spiel“, ist sich Vetere sicher.

Während der Außenseiter auf die positive Einstellung und Leistung aus dem Gosheim-Spiel aufbauen kann, will Trossingen seine Leistung abrufen. Das sei bisher nicht immer gelungen. Fehlen wird weiterhin der seit längerem verletzte Thomas Merk. Zudem sind auf Trossinger Seite „ein, zwei Spieler angeschlagen“. Vetere hofft aber, mit Vollbesetzung antreten zu können. „Selim Apaydin kommt vermutlich zurück. Ansonsten ist es dieselbe Mannschaft, wenn sich nichts mehr ändert“, ergänzt Butz zur Personallage.