Schlenker hofft auf einen Ausrutscher von Heimers

In der sechsten Runde der Trossinger Schach-Stadtmeisterschaft ist Tabellenführer Remy Heimers (SC Villingen-Schwenningen) weiter ungeschlagen geblieben. In Runde sieben wartet der vermeintlich letzte starke Konkurrent Alexander Günter auf ihn.

Auf einen Ausrutscher des Tabellenführers hofft Titelverteidiger Jörg Schlenker (SC Donaueschingen) in der nächsten Runde am Donnerstag, 21. Februar. Er überrannte den jungen Tuttlinger Kurt Sulzbacher und hält Anschluss an Heimers. Der stürmte mit einem furiosen Angriff die Rochadestellung von Franz Schnell (SV Trossingen). Auch der dritte Titelfavorit Alexander Günter blieb siegreich. Im Tuttlinger Duell bezwang er den lange äußerst stark agierenden Norbert Müller.

Aufatmen bei Werner Eppel und Erich Munz: Beide landeten ihren ersten Turniersieg. Dabei benötigte der Möhringer Eppel viel Glück gegen den Donaueschinger Ergun Unutmaz. In der längsten Partie trennten sich Yonko Georgiev (Trossingen) und Viktor Mischin (Villingen-Schwenningen) nach 99 Zügen remis.

Ergebnisse Runde 6: Heimers – Schnell 1:0, Schlenker – Sulzbacher 1:0, Bengsch – Messner 0,5:0,5, Müller – Günter 0:1, Georgiev – Mischin 0,5:0,5, Glöckl – Schrade 0,5:0,5, Katholnig – Dieckmann 1:0, Mayer – Panek 0:1, Eppel – Unutmaz 1:0, Dalmann – Blauditschek 0,5:0,5, Munz – Bell 1:0.

Die Tabelle führt Heimers mit 5,5 Punkten an, gefolgt von Schlenker (5,0). Dahinter versuchen Günter, Sulzbacher und Messner (alle 4,0) den Anschluss wieder herzustellen. In der Wertung um den UH-Pokal (Bester der unteren Hälfte) liegen die Trossinger Yonko Georgiev und Uwe Katholnig (beide 3,5) vor dem Gosheimer Adam Glöckl und dem Tuttlinger Felix Panek (beide 3,0) vorn.

7. Runde, Donnerstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr im Rathaus Schura: Günter – Heimers, Schlenker – Georgiev, Sulzbacher – Messner, Schnell – Bengsch, Glöckl – Katholnig, Mischin – Müller, Schrade – Panek, Dieckmann – Eppel, Blauditschek – Munz, Bell – Dalmann.