Am späten Mittwochabend haben sich in einem Supermarkt in der Trossinger Butschstraße zwei Männer geprügelt. Der Jüngere blutete am Ende aus der Nase. Warum der 36-jährige und der 40-jährige Mann aneinandergeraten waren, ist noch unklar. Der Polizeiposten Trossingen ermittelt wegen Körperverletzung.