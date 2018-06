Im Tafelladen und einem angrenzen Imbiss in der Hauptstraße haben bislang unbekannte Täter irgendwann im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh mit einem unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheiben eingeschlagen. An den zerstörten Fensterscheiben entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Zeugenhinweise zu dieser Sachbeschädigung werden an den Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425 / 3386-6, erbeten. (pz)