Schaufensterscheibe eingeschlagen

Unbekannte Täter haben am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, mutwillig eine zur Hohnerstraße hin gelegene Schaufensterscheibe eines Bastel- und Spielwarengeschäftes an der Ecke Hauptstraße und Hohnerstraße eingeschlagen und dabei laut Polizei mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die Angaben zu der Tat oder den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Spaichingen (Telefon 07424/ 93 18-0) oder mit dem Polizeiposten Trossingen (07425/ 33 86-6) in Verbindung zu setzen.