Schatzsucher im Leben von Schwerstkranken

Mit einem Festakt im Dr. Ernst Hohner Konzerthaus in Trossingen unter den 3G-Coronabedingungen hat die Ambulante Hospizgruppe ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Das Zitat einer Begründerin der modernen Hospizbewegung, Cicely Saunders, „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben“, stellte die Einsatzleiterin der Ambulanten Hospizgruppe Kerstin Kunke in den Mittelpunkt der Feier.

Durch das Engagement des damaligen evangelischen Pfarrers in Trossingen, Gotthilf Stein, und Schwester Sigrun Tittelbach, Pflegekraft der Diakoniestation, wurde bereits 1996 in Trossingen eine ambulante Hospizgruppe gegründet. „Und heute nach 25 Jahren aktiver und treuer Hospizarbeit begleitet die Gruppe mit ihren momentanen 17 Mitarbeitern weiter schwerstkranke und sterbende Menschen am Lebensende an ihrem Wohnort aber auch in den Pflegeeinrichtungen“, nannte die Einsatzleiterin als wichtigsten Grund zum Feiern und zum Danken.

Auch Corona habe die Hospizarbeit stark getroffen bis hin zu langen Besuchsverboten. „Doch wir sind noch da und werden weiterhin allen Menschen zur Verfügung stehen“, lautet Kerstin Kunkes Versprechen.

Bürgermeisterin Susanne Irion dankte im Namen der Stadt Trossingen für dieehrenamtlichen Einsätze der Hospizgruppe. Menschen beim Sterben zu begleiten, fordere viel Mut biete aber gleichzeitig die Chance sein eigenes Leben zu überdenken und nicht alles auf die letzte Bank zu schieben. Die Bürgermeisterin wünschte der Gruppe weiterhin viel Erfolg in ihrer oft schweren Arbeit. Vielleicht trage der Abend auch etwas dazu bei, für diese ehrenamtliche Arbeit die Berührungsängste bei Interessierten zu nehmen und als Mitarbeiter einzusteigen.

Den Prediger Salomo zitierte Dekan Sebastian Berghaus vom Evangelischen Kirchenbezirk Tuttlingen. Im Leben eines jeden Menschen gebe es Schätze zu heben. Die Mitglieder der Hospizgruppe seien solche Schatzsucher im Leben der Schwerstkranken und ihrer Angehörigen. Ihrer Arbeit werde viel zugemutet, wenn ihnen Verzweiflung, Erschöpfung, Angst, Leid und Abschiede begegnen. „Ohne jede Voraussetzung wenden Sie sich denen zu, die Sie brauchen. Und darin sind Sie uns Vorbild“, zitierte Berghaus.

Als Gründungsmitglied der Hospizgruppe ging Pfarrer i.R. Gotthilf Stein auf den Glücksfall ein, dass in den Schwestern Sigrun Tittelbach und der Pflegedienstleiterin Anita Milnickel vor 25 Jahren konstruktive Mitarbeiterinnen da gewesen seien, die den Hospiz-Gedanken einbrachten. Am ersten Info-Abend hätten sich etwa 20 Frauen und Männer gefunden, um mitzuarbeiten.

Die evangelische Kirchengemeinde könne sich glücklich schätzen, dass die Ambulante Hospizgruppe ihren Dienst schon so viele Jahre tut, resümierte Pfarrerin Gabriele Großbach von der Evangelischen Kirchengemeinde, die die Trägerschaft der Hospizgruppe inne hat. Großmann berichtete auch von der Fröhlichkeit und dem Lachen, das in der Gruppe herrscht. Damit wolle sienicht sagen, Sterbebegleitung sei ein Spaß, denn diese Aufgabe fordere einiges ab. Aber von denen, die diese Aufgabe angenommen haben, höre sie immer wieder, dass es ein Reichtum auch für sie selbst sei. „Mit solchem Vertrauen glaube ich wohl, dass man einen Dienst tun kann, der nicht zum Lachen ist, aber der einem hilft, dem Leben entgegen zu lachen“ sagte die Pfarrerin.

Referent Matthias Berg lud unter dem Totel „Mach was draus“ zu einer Expedition zur inneren Kraftquelle ein. Der Gastredner mit Handicap schilderte zum Teil in humorvollen Worten seinen ganz persönlichen Lebensweg. Von der Geburt als Contergan-Geschädigter über die Einholung vieler Preise für sein Hornspiel, später dann die Medaillen in Leichtathletik und Skifahren und dem Jura-Studium bis hin zum stellvertretendem Landrat und jetzt gefragtem Motivational Speaker und Referent. Aus den Schilderungen war eine zutiefst optimistische lebensfreundliche Grundhaltung zu spüren. „In persönlichen Krisen habe ich am meisten gelernt“, sagt er über sich selbst. Er schilderte die vielen Aspekte seiner Entscheidungen und lud die Zuhörer ein, seine fünf Lebens-Entscheidungen nachzuvollziehen, womit er seine wesentlichen Erkenntnisse beschreibe. „Ich packe es an: übernehme Verantwortung. Ich konzentriere mich auf das was ich kann, nicht auf mein Defizit. Ich behandle andere, wie ich selbst behandelt werden möchte. Ich bin diszipliniert.“ Wichtig dabei war ihm das ZDF, wobei Z für Zuversicht, D für Dankbarkeit und F für Freundlichkeit steht.

Humorvoll endete er sein langes Referat mit LMAA: „Lächle mehr als andere“.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Nicola Schlenker, Violine und Susanne Reinhardt-Klotz, Klavier.