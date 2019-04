Rund 400 Schüler haben die Stadt vor den Ferien osterfein gemacht und in Trossingen und Schura Müll gesammelt. An der Stadtputzete beteiligten sich auch in diesem Jahr alle Trossinger Schulen.

Am Dienstag sind die Klassen 6a und 7a der Löhrschule in der Stadtmitte unterwegs gewesen. Rund eine Stunde waren die Schüler trotz des nassen Wetters im Einsatz, wie Lehrer Ottmar Schmid berichtet. „Wir haben Papier, Plastik und Bierflaschen aufgesammelt“, erzählt eine Schülerin. Auch ein kaputtes Kinderfahrrad wanderte in die Mülltüten. Diese sammelt wie immer der Bauhof unterwegs nach der Putzaktion ein.

Auch Bürgermeister Clemens Maier schaute bei den Löhrschülern vorbei und spendierte ihnen ein Vesper und ein Getränk. „Ihr wart richtig fleißig“, lobte er und wies darauf hin, dass im 8er-Rat die Sauberkeit der Stadt ein wichtiges Thema gewesen sei. „Da geht ihr schon mit gutem Beispiel voran.“

Ebenfalls im Einsatz war am Dienstag die Solwegschule, die im Solweggebiet und um die Fuchsfarm aufräumte.

Bereits Müll gesammelt hat auch das Gymnasium, das am Montag sauber machte. Die Pfadfindergruppe Royal Rangers beteiligte sich ebenfalls wieder tatkräftig an dieser Aktion und säuberten an einem Samstag im April die Strecke zwischen Trossingen und Schura.

Die Realschule putzte im Gebiet Deibhalde, in der Talhauser Straße und im Gebiet um den Trosselbach. In Schura sammelte die Kellenbachschule mit allen 190 Schülern rund um die Schule Müll.

Am Donnerstag, 11. April, putzt als letzte Schule vor den Osterferien die Friedensschule mit allen Viertklässlern das Gebiet um die Aixheimer Straße und Bodenholzhütte sowie „Auf Nordfeld“. Nach den Ferien macht zum Abschluss die Rosenschule das Gebiet rund um den Gaugersee sauber.