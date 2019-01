Schüler messen sich im Handball

Rund 100 Schüler des Gymnasiums Trossingen, der Realschule und der Werkrealschule Löhrschule haben sich am vergangenen Sonntag auf Einladung der HSG Baar in der Solwegturnhalle im Handballsport gemessen. Insgesamt 14 Mannschaften aus den Klassenstufen 5 bis 7 traten an.

Am Vortag, dem Samstag, hatte jede Mannschaft anderthalb Stunden Zeit für Training und dafür, die Grundlagen und Regeln des Handballsports kennen zu lernen. Jede Mannschaft hatte fünf bis sieben Spieler (wobei gleichzeitig immer nur fünf auf dem Feld standen); nur ein Spieler je Mannschaft durfte aktiver Vereinsspieler sein. „Wir wollten vor allem Kinder und Jugendliche ansprechen, die nicht im Mannschaftssport aktiv sind“, so Organisator Tobias Warncke von der HSG Baar, „um ihnen Spaß am Mannschaftssport zu vermitteln.

Den ersten Platz in der jeweiligen Klassenstufe belegten die 5b Gymnasium, 6b Gymnasium und 7d Realschule. Die Preisgelder für die Klassenkasse von insgesamt 450 Euro spendete die Schuraer Firma MS Powertrain Technologies.