Schüler leiden unter heftigem Bus-Chaos

Schüler, die bei Dunkelheit und Kälte mehr als eine Stunde in Trossingen auf den Bus warten müssen oder gar nicht mitgenommen werden: Mit dieser Problematik beschäftigen sich derzeit Schulleiter, die Gesamtelternbeiratsvorsitzende, das Landratsamt und zwei Bürgermeister. Eine Lösung ist indes nicht abzusehen.

Schulleiter Steffen Finsterle hatte bei seiner offiziellen Amtseinführung am Donnerstag darauf hingewiesen, dass die Löhrschüler derzeit mit „Busproblemen“ zu kämpfen habe. Dies betreffe vor allem die Kinder aus Talheim, die nach Schulschluss um 15.35 Uhr bis 16.49 Uhr bei Dunkelheit und Kälte am Busbahnhof stehen, bis ihr Bus fährt, heißt es von Seiten der Löhrschule. Und wenn ein Bus doch zeitnah fahre, dann gebe es ein anderes Problem: Da die Bushaltestelle in der unteren Hauptstraße im Zuge des Fahrplanwechsels weggefallen ist, müssten die Schüler teils fünf bis zehn Minuten zum Busbahnhof oder ans Schulzentrum laufen – die Lehrer müssten ihren Unterricht deshalb teils früher beenden, weil die Kinder den Bus sonst nicht rechtzeitig erreichen könnten.

Ärger allen Orten

Auch für die Löhrschüler aus Weigheim, so die Schule, sieht es derzeit nicht eben rosig aus: Zwischen Vormittags- und Nachmittagsunterricht können sie nicht mehr nach Hause fahren, da es keinen Bus mehr gibt, der rechtzeitig zurück nach Trossingen fährt.

Auch an der Realschule gibt es Ärger mit dem Busverkehr, allerdings anderer Art. „Es sind sind einige Beschwerden im Hinblick auf die Beförderung der Linie 51/53 über Gunningen, Durchhausen und Schura bei mir eingegangen“, erzählt Udo Kohler. Da die Busse überfüllt seien, wurden in letzter Zeit vereinzelt Schüler nicht mitgenommen. Über Gedränge im Bus dieser Linie und fehlende Sitzmöglichkeiten für ihre Kinder hatten sich Mitte Januar bereits Eltern aus Durchhausen beklagt (wir haben berichtet). „Wenn Schüler stehen bleiben, ist das keine schöne Situation“, sagt Kohler. Die Realschule habe dem Nahverkehrsamt diese Fälle gemeldet.

„Das Problem, dass die Haltestelle an der Kellenbachschule in Schura nicht mehr angefahren wird, ist inzwischen glücklicherweise gelöst“, so Kohler.

Heike Ollech, Bürgermeisterin von Gunningen, hört immer wieder Beschwerden von Eltern, wegen unzureichender Busfahrpläne. „Doch die Details erreichen mich meist nicht und dann ist es für den Nahverkehrsverbund schwierig, das Problem nachzuvollziehen, geschweige denn es zu lösen.“ Auch Bürgermeister Clemens Maier wirbt für Verständnis für Nahverkehrsbund und Landratsamt. „Das Problem ist durch den Fahrplanwechsel im Dezember entstanden“, erläutert er. Dieser wurde nötig, weil die Deutsche Bahn kurzfristig ihre Fahrpläne geändert hat. „Wenn ein Zug ankommt, muss ein Bus dastehen. Der Nahverkehrsbund musste deshalb alle Buslinien im Kreis neu anordnen.“

Fahrpläne hochkomplexes System

Nach wie vor sei dies für das Landratsamt eine schwere Aufgabe, denn die Fahrpläne seien ein „hochkomplexes System“, bei dem alles ineinandergreife und jede Änderung Auswirkungen auf mehrere Gemeinden habe. Die Stadt sei wegen des Problems in Kontakt mit Landratsamt und Nahverkehrsbund. „Sie arbeiten daran, aber das geht nicht von heute auf morgen und zaubern können sie auch nicht“, stellt Maier klar.

Das Argument, der Nahverkehrsbund könnte einfach mehr Busse einsetzen, entkräftete der Bürgermeister: „Im Schulverkehr sind bereits alle Busse der Busunternehmer im Landkreis im Einsatz.“

Das Verständnis der betroffenen Schüler und deren Eltern ist jedoch langsam aufgebraucht. „Die Eltern machen sich Sorgen. Es ist nicht schön, wenn man weiß, dass das Kind am Bahnhof in der Kälte stehe“, sagt Heike Rochira, Gesamtelternbeiratsvorsitzende der Trossinger Schulen. „Ich lege allen Eltern, die sich über die Busverbindung ärgern, ans Herz, ans Landratsamt zu schreiben.“ Denn eine Prognose, die sie von den für den Fahrplan Verantwortlichen bekommen hat, überzeugt sie nicht. „Es hieß, dass es ab März besser wird, weil dann mehr Kinder mit dem Fahrrad fahren“, so Rochira. Zwar wären die Busse dann vermutlich wirklich etwas leerer, doch an den Wartezeiten für die Löhrschüler ändert sich dadurch nichts.

Michael Guse, Leiter des Dezernats Wirtschaft, Kreisentwicklung und Kultur am Landratsamt versichert: „Das Nahverkehrsamt ist sich des Problems bewusst und arbeitet an einer Lösung.“

