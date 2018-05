Schüler erleben Frankfurter Musikmesse

„Nächstes Jahr wollen wir auch wieder mit", so der allgemeine Tenor bei den Schülern, für die die Musikschule Trossingen in Kooperation mit dem Gymnasium Trossingen und tatkräftiger Unterstützung der Familien Zumkeller und Limburger eine Busfahrt zur Frankfurter Musikmesse veranstaltet hat. Eindeutig positiv fiel dann das Urteil der Beteiligten an der Fahrt nach Frankfurt aus.

Schon früh am Morgen traf sich die illustre Schar der Teilnehmer vor dem Konzerthaus. Die Stimmung war gut, und so verlief die fast vierstündige Tour in angenehmer Harmonie. Nach einem kurzen Einführungskurs der Organisatorin Stefanie Jansen wurden kleine Gruppen gebildet, je nach Alter und Schwerpunkt der Interessen, denn die Messe hat eine Dimension, die durchaus eine Planung erfordert, wie so ein langer Tag gestaltet werden kann.

Reichhaltiges Angebot von Kursen und Konzerten

Ob Drummer- oder Gitarrenkurse, für jeden hat die Messe ein Angebot, und es wurde genutzt von den großen und kleinen Teilnehmern. Ob Klassik, Rock, Pop oder Jazz, auf den Tag verteilt gibt es Dutzende von größeren oder kleineren Konzerten, die von den beteiligten Firmen angeboten werden.

Aber auch Selfy-Fans kamen auf ihre Kosten, tummeln sich doch etliche Stars aus der Branche im Freigelände und in den Hallen und beweisen, dass sie Promis zum Anfassen sind.

Der Tag verlief völlig stressfrei, was ein Indiz dafür sein könnte, dass es sich bei Musikliebhabern um eine besonders friedfertige Spezies handelt.

Die etwas lange Rückfahrt – die dem starken Verkehr geschuldet war – gab den Mitfahrern Gelegenheit, ihre Erfahrungen auszutauschen, wovon reichlich Gebrauch gemacht wurde. Gegen 22.15 Uhr verließt denn auch eine durch und durch zufriedene Gruppe den Bus.

Stefanie Jansen lächelt angenehm berührt und meint zum Abschluss:L „Eine wirklich positive Erfahrung dieser Tag! Ich denke eine Wiederholung im nächsten Jahr sollte man ins Auge fassen.“