Saison in Trossingen geht zu Ende

Noch immer gibt es wegen der zweijährigen Pandemie-Situation in der Kultur Nachholtermine und Verschiebungen. Einzelne Termine müssen endgültig entfallen. So wird das geplante Konzert des Klavierhauses Hermann für 16 Hände an 8 Flügeln am Samstag, 25. Juni, in Verbindung mit „60 Jahre Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus“ endgültig entfallen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Hingen wird die Veranstaltung „25 Jahre Kulturfabrik Kesselhaus & Ensemble Rififi“ im Dezember nachgeholt – an jenem Ort, der damit auch gefeiert wird, nämlich im einstigen Heiz- und Stromkraftwerk Kesselhaus im alten Hohner-Areal.

Geblieben sind die noch folgenden letzten drei Termine der Saison: Am Samstag, 4. Juni, leitet der Geiger Anton Steck um 20 Uhr das Ensemble L’orches-tre heroíque mit Werken von J.S. Bach, Telemann, Händel und Cattaneo und Fasch im Trossinger Konzerthaus. Der Einführungsvortrag findet um 19.15 Uhr statt, die Zubringer-Busse fahren zu den üblichen Zeiten in Spaichingen und Rottweil ab. Am Sonntag, 19. Juni ist das Sinfonische Jugend-blasorchester Baden-Württemberg unter Leitung von Franco Hänle um 17 Uhr zu Gast in Trossingen. Werke von Camille Saint-Saëns, Arnold Mendelssohn, Chris-tobál Halffter, Nigel Clark und anderen. Auch hier fahren die Bus-Zubringer, der kostenlose Einführungsvortrag beginnt um 16.30 Uhr.

Der Saison-Schluss ist gleichzeitig der Höhepunkt der Saison: Die originale Amy-Winehouse-Band spielt am Samstag, 28. Juni um 20 Uhr im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus.

Tickets für alle Veranstaltungen sind erhältlich unter www.trossingen.de, unter www.vibus.de (Ort Trossingen eingeben) sowie bei Ta-ka-Spehn, Telefon 07425/6524, und beim Bürgerbüro Trossingen, Telefon 07425/250. Schüler und Studierende erhalten immer 15 Minuten vor Beginn noch Tickets zum Preis von 5 Euro auf allen freien Plätzen.