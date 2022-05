Anwohner beschweren sich über Ruhestörung auf dem Maschke-Platz

Idyllisch und ruhig, fast ein wenig verschlafen – so wirkt der weitläufige Platz mit dem Springbrunnen im Zentrum Trossingens. Doch wenn die Sonne untergeht, ist es auf dem Rudolf-Maschke-Platz schlagartig vorbei mit der Ruhe. So berichtet es zumindest eine Anwohnerin in einem wütenden Beitrag auf Facebook.

Darin beschwert sich die Frau über nächtlichen Krach auf dem Maschke-Platz. Besonders ärgert sie, dass sich Eltern mit ihren kleinen Kindern auch nach 22 Uhr auf dem Platz aufhalten würden. Als Anwohnerin leide sie auch unter dem Lärm hupender Autos. Ihren Beitrag beendet sie mit dem wütenden Aufruf: „Ordnet lieber mal wieder eine Ausgangssperre an!“

Eine Poserszene in Trossingen?

Der Beitrag polarisierte. Viele Bürgerinnen und Bürger stimmten ihr zu und beklagten sich ebenfalls über abendliche Lärmbelästigung. Einige verwiesen auch auf eine Poserszene, die sich in Trossingen gebildet habe und nachts mit Autolärm und deutlich überhöhter Geschwindigkeit zur Ruhestörung beitrage.

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte das Polizeipräsidium Konstanz jedoch mit, dass keine Erkenntnisse vorliegen würden, dass sich in Trossingen eine solche Poserszene etabliert hätte. Dennoch registriert die Polizei, dass sich am Maschke-Platz seit dem Beginn der warmen Jahreszeit regelmäßig kleine Personengruppen treffen.

Diese kämen unter anderem auch mit getunten Fahrzeugen zum Treffpunkt. Hierbei handele es sich um Trossinger Bürger, junge Menschen, aber auch Familien, gab die Pressestelle der Polizei an.

In Bezug auf die Ruhestörung gab die Polizei an, dass sie Meldungen von Anwohnern entgegengenommen habe und auch entsprechend tätig geworden sei.

Der Facebook-Beitrag der Bürgerin stieß aber auch auf Ablehnung. Ein Kommentator verwies etwa darauf, dass das Kinder- und Jugendgesetz keine Beschränkungen für Kinder vorsieht, die abends draußen unterwegs sind. Derlei zeitliche Einschränkungen gelten nur für Innenräume.

Die Stadt hat sich bislang noch nicht zu den Ruhestörungen geäußert.