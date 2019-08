Royal Rangers: Drogenparty war externe Feier

Drogen und Ruhestörung: Am Wochenende ist eine Party auf dem Gelände der christlichen Pfadfinder zwischen Trossingen und Schura aus dem Ruder gelaufen. Jetzt melden sich die Royal Rangers zu Wort und betonen: Es habe sich um eine externe Feier gehandelt.

„Zum Zeitpunkt der Veranstaltung waren die Royal Rangers auf ihrem jährlichen Sommercamp bei Talheim“, heißt es in einer Stellungsnahme der Pfadfinder. „Es waren keine Royal Rangers bei dieser Veranstaltung dabei.“ Der Veranstalter sei der der Stammleitung um Niklas Storch nicht bekannt gewesen: „Die Veranstaltung wurde mit dem örtlichen Platzwart abgesprochen, wobei es sich hier nur um eine private Geburtstagsfeier handeln sollte.“ Insgesamt habe sich die Veranstaltung „derart negativ entwickelt, wie es so nicht erwartet wurde“.

Gleich mehrmals hatte die Polizei zu der Party anrücken müssen. Bereits am Samstagmorgen beschlagnahmtn sie wegen lauter Musik das Mischpult, nachdem zahlreiche Beschwerden eingegangen waren. Dies beeindruckte die Besucher laut Polizei offenbar nicht, die einfach eine neue Musikanlage organisierten.

Da sich daraufhin wieder klagende Nachbarn bei der Polizei meldeten, beschlagnahmten die Beamten am Samstagabend gegen Mitternacht das Stromaggregat. Außerdem wurde das Gelände abgesucht. Dabei fand die Polizei verschiedene Kleinmengen Drogen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, so die Polizei. Insgesamt waren sechs Polizeistreifen und ein Drogenspürhund im Einsatz. Gefunden wurden Minimalmengen von Crystal Meth und eine zerbrochene Ecstasy-Tablette, so Michael Aschenbrenner vom Tuttlinger Polizeipräsidium, dazu hätten die Beamten Marihuana-Geruch wahrgenommen.

Die Royals Rangers ärgern sich über „die erfolgte Rufschädigung“. „Wir bedauern diesen Vorfall und die Unannehmlickeiten für die Nachbarschaft“, so Niklas Storch. „Wir bedanken uns bei der Polizei für ihren Einsatz für das Wohl der Bevölkerung.“

Um ihre „erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit reibungslos fortsetzen“ zu können, ziehen sie Konsequenzen: Ab sofort werden keine externen Veranstaltungen mehr zugelassen. „In Vergangenheit haben bereits einige externe Veranstaltungen stattgefunden, meist Geburtstagsfeiern. Oft waren es Personen aus dem Bekanntenkreis des Platzwartes. Hier gab es nie Probleme“, stellt Niklas Storch fest. In diesem Fall habe die Person den Platzwart vor Ort und auf Facebook kontaktiert. Anfragen aller Art gebe es öfters, schließlich sei das Gelände der Royal Rangers sehr gut gelegen. „Die betreffende ,Party’ lief jedoch gegen die Vereinbarungen ab und viel zu viele Gäste kamen“, so Storch.

Die Pfadfinder bedauern, dass „die vielen Vernünftigen wie so oft unter ein paar Unvernünftigen leiden müssen“. Storch betont: „Aber so etwas darf einfach nicht wieder passieren. Die Eltern der Kinder vertrauen uns, und von Alkohol und Drogen enthalten wir uns als Freikirche Gemeinde Gottes Trossingen.“