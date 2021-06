Rotary Club macht Kreisel-Bepflanzung möglich

2000 Euro spendet der Rotary Club Tuttlingen der Stadt Trossingen, um den Kreisverkehr in der Hauptstraße zu bepflanzen. Präsident Anton Hermann hat am Montagabend den Scheck an Bürgermeisterin Susanne Irion überreicht.

Ursprünglich war vorgesehen, dass Clubmitglieder die Pflanzen im Rahmen einer Hands-On-Aktion selbst pflanzen, was coronabedingt leider nicht möglich war. Gepflanzt wurde eine mehrjährige insektenfreundliche Staudenmischung, die den Namen „Indian Summer“ trägt, gelb und rot blüht und künftig den Blick in die Hauptstraße öffnet. Die Besonderheit dieser Staudenmischung ist laut Stadt, dass durchgängig von Frühling bis Herbst jeweils unterschiedliche Stauden blühen. Die Pflanzen stammen von der Firma Kapp Gartenbau aus Trossingen und wurden örtlich bezogen. Der Bauhof hatte das Beet dafür bereits im Winter ausgebaggert und das Substrat getauscht.

In dem Zuge wurden auch die Figuren des Künstlers Ottmar Hörl abgebaut und vom Trossinger Unternehmen Ritzi neu lackiert. Die Stadtverwaltung nutzte die Gelegenheit, sich auch bei der Firma Ritzi zu bedanken, die die Hälfte der Kosten für die Lackierarbeiten übernahm.