Rosenschüler spielen vor vollen Rängen

Am Freitagnachmittag hat die Rosenschule Trossingen alles aufgefahren, was sie zu bieten hat. Beim Tag der offenen Tür haben Schüler, Lehrer und Eltern einiges geleistet. Neben einem Konzert, an dem alle Schüler teilgenommen haben, konnten die Besucher auch die Schule und den neuen Musiksaal besichtigen. Und ein neues, professionelles Logo gab’s auch noch.

Die Rosenschule sei stolz auf ihr Musikprofil, das betonte nicht nur Konrektorin Kathrin Gass, die durch den Nachmittag im Konzertsaal der Musikhochschule führte, sondern zeigten auch alle 250 Schüler, die mit viel Begeisterung und Talent auf der Bühne standen.Zur Begrüßung sangen alle Jungen und Mädchen, gemeinsam mit ihren Lehrerinnen, ein Lied. Die Mundharmonikagruppe sowie die AG der Zweitklässler zeigten mit der Weltrekordmelodie, was sie schon von Leiterin Monja Heuler gelernt haben. Mit der Unterstützung einiger Musikstudenten klang „Freude schöner Götterfunken“ fast schon rockig.

Dass es ihr erster Auftritt war, war den Erstklässlern gar nicht anzumerken. Ziemlich cool brachten sie einen Frühlingstanz dar. Fast schon kleine Profis saßen im Schulorchester, das auch den Dritt- und Viertklässlern besteht. Bei „Fingertraining“ oder „Ding Dong“ kamen alle Instrumentengruppen zum Einsatz. Dass man Gedichte auch mit einem Tanz verbinden kann, zeigten die zweiten Klassen. Sie erweckten musikalisch einen Löwenzahn zum Leben. Richtig Tempo machte noch mal das Orchester mit „Kalinka“.

„Singen hat an der Rosenschule eine große Tradition“, sagte Gass und kündigte damit den Schulchor an. Bei „Es tönen die Lieder“ sang der ein oder andere Elternteil schon mal mit, so vertraut ist das Lied aus der eigenen Schulzeit.

Logo als Zeichen der Verbundenheit

Seit dem Schuljahr 2018/19 hat die Rosenschule einen Ganztagsschulzweig, da sei ein Schulmotto und ein neues Logo fällig geworden, sagte Gass. Unter dem Leitbild „Rosenschule Trossingen, hier spielt das Leben“, sollten sich alle, Kinder wie Lehrer, wiederfinden. Die Bedeutung der Schule und die Verbundenheit zur Musik würden so auf den Punkt gebracht werden, so die Konrektorin. Das neue Logo wurde von Wulf Montigel entworfen, der als Designer eigentlich die Kampagnen der ganz großen Konzerne begleite, sagte Gass. Dass dieser Profi, selbst gebürtiger Trossinger, das Logo auf Basis eines Entwurfs von Lehrerin Patricia Dorndorf, kostenlos für die Schule entwickelte, sei ein tolles Geschenk. Vera Jovic-Burger, Vorsitzende des Fördervereins, stellte auch gleich das passende Schul-T-Shirt dazu vor. Der Gewinn fließe direkt in die Förderung der Schule.

Nach dem über einstündigen Programm zogen Schüler, Lehrer und Publikum in die Schule weiter, um dort den Tag der offenen Tür gemeinsam zu begehen.