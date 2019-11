Rosenschüler küren ihre besten Vorleser

„Lesen ist ein großes Wunder“, hat schon Marie von Ebner-Eschenbach gesagt. In diesem Sinne war tatsächlich wunderbar, was sich im Musiksaal der Rosenschule zutrug: Die beiden besten Leserinnen und Leser einer Klasse traten gegen ihre Kontrahenten aus den anderen Klassen des gleichen Jahrgangs im Lesewettbewerb an.

Und weil ein solcher Lesewettstreit nicht nur spannend, sondern auch unterhaltsam sein kann, taten sie dies vor großem Publikum: Alle Kinder der jeweiligen Klassenstufe, je eine der drei ersten Klassen, die begleitenden Lehrerinnen und Lehrer und die dreiköpfige Jury bildeten das Publikum, das es mit einem lebendigen, flüssigen und verständlichen Vortrag zu überzeugen galt. Da war neben der Lesefertigkeit laut einer Pressemitteilung auch „eine gewisse Bühnenpräsenz und Selbstvertrauen“ gefragt. Im ersten, geübten Teil half noch die häusliche Übung und Vorbereitung, beim unbekannten Text zeigte sich, wem das (Vor-) Lesen schon so in Fleisch und Blut übergegangen war, dass er es auch spontan abrufen konnte. Die konzentrierte und aufmerksame Haltung des Publikums zeigte, dass alle Teilnehmer das Zeug zum großen Geschichtenerzähler hatten.

Neben den Vorlesern hatte auch der Musiksaal der Rosenschule einen großen Auftritt: Dieser war mit Hilfe des Fördervereins der Schule in den letzten beiden Jahren in großem Stil umgebaut und ausgestattet worden. Während die Bühne schon im letzten Jahr zum Einsatz kam, sorgten in diesem Beleuchtung und die technische Ausstattung mit Headsets und einem ausgeklügelten Soundsystem für den perfekten Hör- und Sehgenuss, so die Mitteilung.

Ebenso professionell war die Zusammensetzung der Jury: Mit Renate Nester und Gordana Orsulic, den beiden Lehrkräften für Sprachförderung, war das pädagogische Feld abgedeckt. Frank Golischewski, in diesem Jahr Gastjuror, konnte Dank seiner jahrelangen Bühnenerfahrung gut einschätzen, ob auch Ausdruck und Dramaturgie angemessen zum Einsatz kamen.

Zu den besten Vorlesern der Rosenschule wurden gekürt: Klasse 2: 1. Toni Degaetano, 2. Angelo Laura, 3. Maximilian Daunhauer, 4. Biagio Lenti.

Klasse 3: 1. Levi Krumbacher, 2. Lilou Loga, 3. Alisa Juricev, 4. Samuel Prusko, 5. Niko Furic, 6. Aurora Lauro.

Klasse 4: 1. Lorena Rizzi, 2. Naomo Waczakowski, 3. Max Zumkeller, 4. Selina Bopp, 5. Jan Jovic, 6. Melody Nemes.

Damit war das Thema „Lesen“ aber für die Rosenschüler noch nicht beendet: Traditionell endete die „Frederickwoche“, in der sich alles um Bücher und das Lesen dreht, mit dem Bücherflohmarkt am letzten Schultag. Hier konnte für kleines Geld der private Büchervorrat vor den Herbstferien noch einmal aufgestockt werden. Eine Gelegenheit, die sich nicht nur die Rosenschüler, sondern auch etliche Eltern nicht entgehen ließen.