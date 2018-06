Rewe bleibt in Trossingen: Erfolg für drei Frauen

Bürgermeister Clemens Maier hat, wie wir am Dienstag berichtet haben, in der jüngsten Gemeinderatssitzung die gute Nachricht verkündet, auf die die Bewohner der Nordstadt gewartet haben: Der Erhalt des Rewe-Supermarkts in der Butsch-Straße sei „auf Jahre hinaus gesichert“. Besonders freuen sich darüber drei Trossingerinnen, die wohl nicht unwesentlich zu diesem Erfolg beigetragen haben.

Anfang Mai haben sich Lore Berkau, Inge Goralewski und Michaela Wolff das erste Mal an die Presse gewandt, um ihr Anliegen öffentlich zu machen: Ende des Jahres 2015 läuft der Mietvertrag für den Supermarkt an der Butschstraße aus. Danach, so stand zu befürchten, würde das Gelände verkauft und der Supermarkt verschwinden, auf den viele Anlieger, vor allem ältere oder gehbehinderte Menschen in der Umgebung angewiesen sind. Dagegen wollten die drei Damen etwas tun.

Sie haben 1459 Unterschriften von Trossingern gesammelt, die den Rewe halten wollen, haben Bürgermeister und Gemeinderäte mobilisiert und sogar das Fernsehen auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht.

„Oft wird auf solche Situationen zu spät reagiert“, begründet Inge Goralewksi das frühzeitige Engagement. „Vor allem denken die meisten“, ergänzt Lore Berkau, „da kann man eh nichts machen – aber wir haben doch was gemacht.“ So seien durch ihr Engagement auch viele andere „aufgewacht“ und haben „ihren“ Supermarkt unterstützt. „Wir haben den Umsatz bestimmt auch ein wenig hoch gepusht“, ist Michaele Wolff überzeugt. Auch das mag zu der jetzt gefallenen Entscheidung beigetragen haben. „Vergesst den Rewe nicht, wenn er wieder fertig ist“, appelliert Michaela Wolff.

Jetzt hoffen die Drei, dass auch während der nötigen Renovierung und des Umbaus des Marktes der Betreiber eine Ersatz-Einkaufsmöglichkeit zumindest für die Grundbedürfnisse anbieten wird, etwa in Form eines aufgestellten Verkaufscontainers. Auch sonst fänden sie es gut, wenn bei der Planung auch die Kunden und Anwohner Anliegen äußern könnten, denn „es ließe sich da einiges optimieren“, sind die Drei überzeugt – etwa der abschüssige und unebene Parkplatz oder der nicht rollstuhlgerechte Gehweg.

Der Investor, der das Gelände weiter an Rewe vermietet, wird gemeinsam mit der Stadt noch zu einem Presseterim einladen, bei dem dann Einzelheiten bekannt gegeben werden.